Meghalt Ian McDonald, a Foreigner és a King Crimson alapító zenésze

A brit zenész 75 éves volt.

75 éves korában meghalt Ian McDonald, aki a Foreigner és a King Crimson zenekarok egyik társalapítója – írja a Rolling Stone. A művész szóvivője megerősítette, hogy a brit zenész New York-i otthonában hunyt el, és bár a halál okáról nem nyilatkozott, McDonald fia közösségi oldalán osztotta meg, hogy édesapja rákban szenvedett.

McDonald számos hangszeren, elsősorban a szaxofonon és a billentyűkön játszott, de dalszövegíróként, később pedig producerként is tevékenykedett. A hatvanas évek végén ott volt a korszak egyik legfontosabb progresszív rockzenekara, a King Crimson indulásánál, az 1969-ben megjelenő In the Court of the Crimson King az ő közreműködésével készült el. 1976-ban más vizekre evezett: Mick Jonesszal és Lou Gramm-mal megalapították a Foreignert, amellyel McDonald a legnagyobb sikereit aratta. Karrierje során számos album létrejöttében közreműködött: többek közt ő hallható szaxofonosként a T-Rex 1971-ben megjelent Electric Warrior című albumán is. A zenész haláláig aktív volt, 2017-ben még a Foreigner is összeállt, emellett Honey West nevű új zenekarában játszott.