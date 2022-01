Magyarul is megjelenik Frida Kahlo naplója

Az illusztrált kötet február 13-tól elérhető a POKET-automatákban.

Feburár közepétől már magyarul is olvasható Frida Kahlo híressé vált naplója, amelyben a mexikói festőnő gyerekkoráról, házasságáról, politikai nézeteiről és a folyamatosan romló egészségügyi állapotáról is ír. Kahlo gondolatai mellett több mint 70 vízfestménye is megtalálható a kötetben, amely a POKET jóvoltából jelenik meg végre magyarul is.

A könyvet Szabó T. Anna költő fordította, és február 13-tól elérhető – egy kommentelő kérdésére a kiadó azt válaszolta, nagyon igyekeznek még aznap eljuttatni az összes könyvautomatába a kiadványt.