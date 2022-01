Négy és fél milliárdból készít filmet Petőfiről a Rákay-Szente páros

Nagyszabású történelmi kalandfilmmé formálják a márciusi ifjak és Petőfi Sándor történetét: a Most vagy soha! című filmnek most szavazott meg gyártási támogatást az NFI. A film 1848. március 15-ét meséli majd el, a forgatókönyvet Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk írja, a filmet Lóth Balázs (Drága örökösök, Pesti balhé, A mi kis falunk) rendezi, az operatőr Dobos Tamás lesz, és azt ígérik, ez lesz minden idők leglátványosabb hazai kalandfilmje.

A Most vagy soha! gyártására a Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága 4,5 milliárd forint támogatást szavazott meg, melyből 2 milliárd forint egyedi kormányhatározat alapján nyújtott támogatás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójához kapcsolódva

– így a közlemény.

A filmhez ráadásul egész díszletkomplexumot építenek ’48-as Pest-Budával, Pilvaxszal, Landerer nyomdájával, Nemzeti Múzeummal, egész városrészekkel, ami nem is ideiglenes lesz: a felépítése után az NFI tulajdonává válik. A díszletet a produkció a Nemzeti Filmintézet fóti filmgyártó bázisán építi fel, és a forgatást követően a Filmintézet tulajdona lesz. A tervek szerint multifunkciós, könnyen alakítható új díszletegyüttes jön majd létre, amelyet – ahogy a 80-as évek óta szinte folyamatos használatban lévő középkori város díszletet is – további produkciók is használhatnak majd.

A forgatást 106 naposra tervezik, és áprilisban kezdődik majd, több ezer statiszta és közel kétszáz megszólaló szereplő részvételével, a főszereplőkről azonban csak később számolnak majd be.

A Most vagy soha! Petőfi Sándor születésének 200. jubileumi évében, 2023-ban lesz látható a mozikban.

A Nemzeti Filmintézet ezen kívül 585,4 millió forint támogatást szavazott meg a magyar férfi vízilabda-válogatott legsikeresebb éveit felelevenítő Egy, két, há’… Hajrá magyarok! munkacímen készülő egész estés dokumentumfilm gyártására. A film a Kásás Tamás, Benedek Tibor, Kiss Gergely, Biros Péter, Molnár Tamás és Szécsi Zoltán nevével fémjelzett csapat tizenkét évét tervezi bemutatni 1997 és 2008 között, amikor a csapat három olimpiai aranyat, két Európa- és egy világbajnoki címet, valamint két világliga és egy világkupa győzelmet szerzett.

A dokumentumfilm rendezője és producere Zákonyi S. Tamás, az ő nevéhez fűződik többek között az Egerszegi Krisztina-dokumentumfilm, de producerként dolgozott Steven Spielberg München című filmjén, a Szabadság, szerelem című Goda Krisztina-filmen, a BÚÉK-on és nemrég bemutatott Az unokán is. A vízilabdás doku bemutatását szintén 2023-ra ígérik.