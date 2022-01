I. kerület: Közveszélyes visszaélés a Burg Hotel bontása

A Budavári Önkormányzat is felemelte a szavát a projekt ellen.

A budai Vár emblematikus tere, a Szentháromság tér sarkán két hete folyik már az 1981-ben épült, Jánossy György és Laczkovics László építőművészek tervezte, legutóbb Burg Hotelként hasznosított egykori diplomataház bontása, aminek megmentésére irányuló próbálkozásokról, illetve a jogi kereteket nem tisztelő eltűnéséről korábban számos alkalommal írtunk.

A témában most a Budavári Önkormányzat is megszólalt, szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sajtóközleményében ugyanis az elmúlt hetek eseményeit foglalták össze.

A Képviselő-testület eszerint már január 10-én tiltakozását fejezte ki az épület bontása miatt, mivel az önkormányzat a bontásról szóló döntésnek nem volt és nem is lehetett részese, de megengedhetetlennek tartja, hogy

a közelmúlt építészeti értékeiről szakmai konszenzus nélkül, a beavatkozás végeredményének ismerete hiányában határoznak.

A kerület ekkor kijelentetette: elvárják, hogy a bontást ne kezdjék meg a társadalom, az építészek és a műemlékvédők egyetértése nélkül – különösen ne egyidőben a volt Pénzügyminisztérium építkezésével, ahol már most is hatalmas méretű közterületi

elkerítéssel dolgoznak, hiszen

a további lezárások és lekerítések teljesen ellehetetlenítik a Vár leglátogatottabb területének gyalogos és gépkocsi-közlekedését.

Az eltelt idő igazolta a képviselő-testület aggodalmát – írják –, hiszen a bontáshoz az épület körüli járdát a közterület tulajdonosa, az önkormányzat engedélye nélkül teljes szélességben lezárták, a gyalogosokat pedig az Országház utca ezen szakaszán az autók forgalmi sávjára kényszerítették, közvetlen balesetveszélynek kitéve őket.

A kivitelező a mai napon, január 26-án egy statikai szakvéleménnyel alátámasztott tájékoztatást küldött az önkormányzatnak, miszerint a korábban kiszedett válaszfalak hiánya miatt a meglévő, megmaradt szerkezet jelen állapotában nem felel meg a hatályos szabványok és műszaki előírások támasztotta követelményeknek, ezért az épület veszélyesnek minősül, sőt, a kerület tulajdonában lévő szomszédos lakóépületekben jelentős anyagi kár veszélye áll fenn.

Az építészet-etikai elvárásokat semmibe vevő bontás kivitelezése tehát

szakszerűtlenül és a vonatkozó szabályok megsértésével történik, veszélybe sodorva a szomszédos házak lakóit is

– vonta le a következtetést az Önkormányzat.