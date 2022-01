Mától látható a Netflixen A legjobb dolgokon bőgni kell

Grosan Cristina első nagyjátékfilmje szeptemberben debütált a mozikban, mostantól pedig már a kényelmes fotelből is megnézhetjük.

Grosan Cristina első nagyjátékfilmje, A legjobb dolgokon bőgni kell a 2021-es Szarajevói Filmfesztiválon való bemutatása – itt a legjobb film díjára is jelölték – után számtalan fesztiválon tűnt fel, most, négy hónappal a szeptemberi magyar mozipremier után pedig a Netflixre is megérkezett.

A harmincéves, egyszerre életvidám és szorongó, kapunyitási pánikkal küzdő főhős (őt a társforgatókönyvíró, Rainer-Micsinyei Nóra alakítja) körül forgó, Hernádi Juditot tíz év után újra filmvászonra csábító történetről, a színészei játékról, illetve a film hátteréről szeptemberi kritikánkban meséltünk – a maximális tíz pontból akkor hetet adtunk neki.

A film Netflix-előfizetéssel itt nézhető meg.

Grosan A legjobb dolgokon bőgni kell előtt számos rövidfilmet készített, amik végigjárták a legfontosabb nemzetközi fesztiválokat, 2021 őszén pedig cseh-magyar-olasz-szlovák koprodukcióban, nemzetközi stábbal, Csehországban forgatta második nagyjátékfilmjét, aminek premierdátuma egyelőre még nem ismert.