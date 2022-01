Jön a Netflix két szokatlan társkereső sorozatának új évada

Folytatódik a Love Is Blind, és a Too Hot To Handle is.

A Magyarországon is egyre több háztartásban megjelenő Netflixen gombamód nőnek a saját gyártású sorozatok, az elmúlt években bevált műsoroknál pedig sorra rendelik be az új epizódokat: ez történik most a Love is Blinddal, illetve a Too Hot To Handle-vel is, hiszen előbbinek rövidesen a második, utóbbinak pedig a harmadik évadát is műsorra tűzik majd.

Mindkét társkereső műsor rendhagyó a maga nemében, hiszen a Love is Blindban feltűnő férfiak és nők úgy keresik a partnerüket, hogy egy pillanatra sem látják a másikat, így

tíz napon át csak szöveges üzenetekben kommunikálhatnak egymással, valamint társaikkal.

A szereplők előtt a műsor bármelyik pontján ott a lehetőség, hogy megkérjék a kezét annak, akihez a legközelebb érzik magukat, így személyesen is találkozhatnak, hogy megszervezzék az esküvőjüket, közben pedig egy másik szinten is megismerhessék egymést.

A koronavírus-járvány indulásakor, 2020 márciusában bemutatott első évad folytatásának első öt része február elsején érkezik meg a streaming-szolgáltató kínálatába, majd minden pénteken újabb és újabb rész válik elérhetővé.

A brit Too Hot To Handle (aminek első évadát itt mutattuk be) hasonlóan nyakatekert formulát követ: a nimfomániás, illetve szexfüggő résztvevőket egy egzotikus tengerpartra száműzik, ahol egy szál fürdőruhában keresnek maguknak párt anélkül, hogy közben semmiféle szexuális kontaktust nem létesíthetnek a többiekkel, de magukon sem könnyíthetnek.

Minden szabálysértés azonnali büntetéssel jár: a történtek súlyosságától függően kisebb-nagyobb összegekkel

csökken a műsor végén kiosztandó 200 ezer dolláros (61,7 millió forintos) pénzösszeg.

Az epizódokat a Netflix itt egyben, január 19-én teszi majd közzé, az előzetest látva pedig ezúttal sem lesz egyszerű a történet: