Az Eufória új évada és a Downton Abbey amerikai kisöccse is bemutatkozik januárban

A januári sorozatajánló főszereplője az HBO GO, amely az év elejére időzítette jó pár nagyágyúját: jön az Eufória új évada, sok más mellett, illetve az Aranykor képében egy új prémium sorozat is indul. A többieknél búcsúzik Ricky Gervais embergyűlölő özvegye és az Ozark (bár két részletben), és jön jó pár újdonság, melyek közül ki tudja, mit kap fel az internet.

Alaposan belehúz az év első hónapjában az HBO GO: visszatérő évadok (Eufória, Az erényes Gemstone-ék, A boszorkányok elveszett könyve stb.) mellett új sorozatokat is bemutat (Aranykor), illetve néhány minisorozat is érkezik majd. Pedig a többi szolgáltató sem tétlenkedik: új évaddal jelentkezik a Snowpiercer, és lezárul az idén az Ozark és a Más világ, miközben jön jó pár újdonság is. És könnyen lehet, hogy még decemberről is átlóg pár sorozat, amire még nem jutott idő!

Kapcsolódó Régen látott sorozatdömping jön decemberben Elbúcsúzik A nagy pénzrablás, a Lost in Space és A térség, visszatér a Vaják, az Emily Párizsban és a Cobra Kai, nem beszélve a Szex és New York folytatásáról. És ez még távolról sem minden.

A szörnyetegnek meg kell halnia, HBO GO

Január 1.

A hazájában tavaly tavasszal bemutatott brit minisorozat főhőse egy anya (Cush Jumbo), aki bosszút esküszik az ember ellen, aki halálra gázolta a fiát. Mivel a rendőrség kudarcot vall, neki kell kezébe vennie az ügyet, és micsoda meglepetés: a tettes egy gazdag, nagyhatalmú üzletember (Jared Harris). A kettejük párharcát bemutató feszes thriller a BritBox nevű streamingszolgáltató első saját gyártású sorozata.

Pembrokshire-i gyilkosságok, HBO GO

Január 1.

Többször is dicsértük már a brit ITV igaz történeten alapuló krimisorozatait. A Pembrokshire-i gyilkosságok azt mutatja be, amikor egy nyomozó (Luke Evans) két évtized után újranyitotta néhány nyolcvanas évekbeli walesi bűnügy aktáit, és végül lebuktatta a sorozatgyilkost, John Coopert (Keith Allen).

Botrány brit módra, HBO GO

Január 7.

Még egy brit minisorozat, méghozzá a három és fél éve nagy sikerrel bemutatott Botrány angol módra (A Very English Scandal) antológiasorozat új évada, új sztorival, némiképp új néven. Ez Argyll hercegnéje és hercege botrányos válásáról szól, mely a hatvanas évek elején hosszú ideig izgalomban tartotta a brit bulvárlapokat. A főszerepben Claire Foy és Paul Bettany láthatók.

A boszorkányok elveszett könyve 3., HBO GO

Január 7.

A Deborah Harkness regénytrilógiáján alapuló angol romantikus fantasy sorozat az eddigieknél sötétebbnek ígérkező záró évada ott kezdődik, ahol az előző abbamaradt, azaz amikor Peter Knox megölte Emily Mathert, Diana nagynénjét.

Eufória 2., HBO GO

Január 10.

A hónap talán legjobban várt folytatása az Eufória: Sam Levinson sérült és sebezhető tinikről szóló drámasorozatában újra Rue (Zendaya) lesz a középpontban, de érkezik néhány új szereplő is. Levinson ígérete szerint „brutális” lesz az új évad, melyben vélhetően Rue újra és újra pokolra száll majd, miközben a sorozat reagálni fog a világban történtekre is.

Az erényes Gemstone-ék 2., HBO GO

Január 10.

Danny McBride vígjáték-sorozata egy fiktív amerikai tévés prédikátorról és fiairól szól, és az első évad sikerrel debütált. A második évadban a Gemstone családot a múltból és a jelenből érkező veszélyek fenyegetik, melyek el akarják pusztítani a birodalmukat. És már az is biztos, hogy lesz harmadik évad is.

Superman és Lois 2., HBO GO

Január 12.

Nagyot megy az HBO GO az év első felében, mert még a rendhagyó szuperhős-sorozat is visszatér: Supermant és feleségét ezúttal szülőkként ismerhettük meg, és az új évadban is lesznek magánéleti problémáik, miközben természetesen egyéb, a világ megmentésével járó gondok is terhelik őket.

Az újságíró, Netflix

Január 13.

Ez a japán sorozat az azonos című, 2019-es film sorozatverziója. Főhőse egy megalkuvást nem tűrő újságíró, Anna Macuda, aki elhatározza, leszámol a japán társadalmat gúzsba kötő korrupcióval.

Más világ 3., Netflix

Január 14.

Ricky Gervais édesbús sorozatának befejező évadában Tony, a kisvárosi hírlapíró már nemcsak a feleségét, de az apját is gyászolja, és természetesen újra rémesen viselkedik a külvilággal. De aztán ismét elhatározza, hogy megváltozik. Ezúttal sikerül neki vajon?

A 81-es számú archívum, Netflix

Január 14.

Egy új horrorsorozat, melynek főhőse egy Dan Turner nevű levéltáros (Mamoudou Athie), aki egy régi videokazettát restaurálva szörnyű eseményeket tár fel. A sorozat showrunnere, Rebecca Sonnenshine szerint csavarnak egyet a természetfeletti horror műfaján: „félelmetes és vizuálisan izgalmas kalandot” ígér.

Servant 3, Apple TV+

Január 21.

Az Apple TV+ Philadelphiában játszódó pszichológiai thriller/horror sorozatának új évada állítólag olyannyira különbözik az előző kettőtől, mintha egy teljesen másik sorozat lenne. Legalábbis ezt állítja az egyik szereplő, Rupert Grint, aki szerint az M. Night Shyamalan által executive producerként is jegyzett sorozat ezúttal kimerészkedik a házból a külvilágba.

As We See It, Amazon Prime

Január 21.

Az izraeli eredeti alapján készült sorozat három szobatársról szól, akik mindnyájan az autizmus valamilyen formájával küzdve élik az életüket. A három főszereplő színészt (Rick Glassman, Sue Ann Pien és Albert Rutecki) egyébként ugyancsak autizmus spektrumzavarral diagnosztizálták.

Ozark 4 (az első fele), Netflix

Január 21.

Az egyik legrégebb óta futó netflixes drámasorozat elérkezett a befejező évadához, ám ezt két részletben kapják meg a nézők, bár ez a főszereplő Jason Bateman szerint olyan lesz, mintha még két, rövidebb évad készült volna. Az alkotók ígérete szerint mindenesetre a pénzmosodát üzemeltető Byrde család története nagy durranással fog befejeződni.

Milliárdok nyomában 6, HBO GO

Január 24.

Ismerős helyzet, amikor egy sorozatot egyszerűen nem bírnak lezárni az alkotóik, és sajnos ez a helyzet a Milliárdok nyomábannal is, melynek legutóbbi évada messze alulmúlta a korábbiakat. Sőt, miután Axe-t (Damian Lewis) is kiírták a sorozatból, tényleg nem nagyon látni, mi értelme a folytatásnak, de hátha a kezdetben rendkívül szórakoztató sorozat mégis rácáfol a fanyalgókra.

Snowpiercer – Túlélők viadala 3., Netflix

Január 25.

Egy évvel a második évad után jön a sci-fi sorozat harmadik évada, és meglepő módon az új főellenség a klímaváltozás, pontosabban az időjárás lesz, mivel a Föld hőmérséklete melegedni fog, köszönhetően magának az örökmozgó vonatnak is. Honnan is lehet ez ismerős?

Aranykor, HBO GO

Január 25.

A legnagyobb érdeklődés a Downton Abbey alkotója, Julian Fellowes új, ugyancsak kosztümös sorozatát várja a hónapban: Fellowes ezúttal a 19. századi Amerikába kalauzolja a nézőt, egészen pontosan New Yorkba, ahol a régi és az új világ szabályrendszere ütközik össze. A főbb szerepekben többek között Christine Baranski, Cynthia Nixon, Carrie Coon és Morgan Spector láthatók majd.

A tettes 4., Netflix

Január 26.

Az antológia-sorozat (angol címe The Sinner) négy évadát egyedül Harry Ambrose (Bill Pullman) nyomozó köti össze, aki az új évadban ismét új rejtéllyel szembesül. Ráadásul mindezt úgy, hogy barátnőjével, Sonyával (Jessica Hecht) elvileg nyaralnak, de egy nyomozó sosem pihenhet – főleg nem, ha az álmos üdülőszigetet váratlan tragédia rázza meg.

Ami a felszín alatt rejlik, Netflix

Január 27.

Ez a dán természetfeletti young adult dráma egy kisvárosban játszódik, melyről nyugtalanító dolgok derülnek ki (a Twin Peaks receptje örök). A főszereplők közül kettőt (Andrea Heick Gadeberg és Albert Rudbeck Lindhardt) a tavalyi év egyik legjobb filmjében, Az igazság bajnokaiban is láthatták a nézők.

Az afterparti, Apple TV+

Január 28.

Christopher Miller új bűnügyi vígjátéksorozata egy gyilkossági rejtélyt kínál, az eseményeket pedig a balul elsült érettségi találkozó összes résztvevője szemszögéből megismerhetjük (mindegyik rész valaki más emlékein alapul).

A kémnő visszatér, Netflix

Január 28.

A Bosszú és a Fülledt utcák sorozatokban megismert Margareta Levieva első főszerepében egy egyedülálló amerikai anyát játszik, akit a CIA szembesít a múltjával, ugyanis egy titkos KGB-emberkísérletben vett részt, és ezért emberfeletti képességekre tett szert. És hiába hitte, hogy ezt már maga mögött hagyta, újra elő kell vennie a régi énjét.

All of Us Are Dead, Netflix

Január 28.

Csak annyit mondunk: koreai sorozat. A kulcsszavak: zombitámadás, középiskola, túlélés – borítékolható világsiker. Magyar címe még nincs, de a Squid Game-et se mondja senki úgy, hogy Nyerd meg az életed.

Feria: A legsötétebb fény, Netflix

Január 28.

Egy spanyol thriller-fantasy sorozat, mely egy festői andalúziai faluban játszódik a kilencvenes években. Főhősei két nővér, akiknek nem elég, hogy eltűntek a szüleik, de ráadásként szörnyű dolgokat is derítenek ki róluk.

Nő a házban szemben az utca másik oldalán a lánnyal az ablakban, Netflix

Január 28.

Ez a Hitchcock A hátsó ablak című klasszikusát parodizáló cím már tulajdonképpen el is meséli a fekete komédiának leírt minisorozat cselekményét: a deprimált Anna (Kristen Bell) egész nap csak bámul ki az ablakon, egy pohár borral a kezében, és nézi, ahogy az élet elmegy mellette. Ám aztán a dolgok felpörögnek, amikor egy jóképű szomszéd költözik az utca túloldalára, Anna pedig szemtanúja lesz egy hátborzongató gyilkosságnak – csak éppen senki nem akar hinni neki.