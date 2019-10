Attól még, hogy a fukszos lelkész szexbotrányba keveredett, neki is jár a boldogság

Az erényes Gemstone-éknak ott a helye a legjobb vígjáték sorozatok listáján az őszi szezonban. Kritika.

Danny McBride nyers és paraszt humora valakinek vagy bejön vagy nem. Sokan – magamat is beleértve – tuti, hogy elzárkóztak a dolgaitól, miután egybe belenéztek, és elkönyvelték McBride-ot James Francóék egyik kevésbé vicces haverjaként (szerepelt az Itt a vége című filmben is Jonah Hillék oldalán). Pedig érdemes a színésszel tenni még pár próbát, főleg hogy most ért véget élete talán legfontosabb projektje, Az erényes Gemstone-ék egy vidéki hipokrita egyházról, ami szedi a milliókat a hívektől, miközben belülről rohad. McBride az HBO-s sorozat szellemi atyja, sok volt kollégáját hozta magával, és sikerült még John Goodmant is meggyőznie, hogy érdemes a nevét adnia a kamu keresztényekhez. A végeredmény pedig abszolút meggyőző: vicces és drámai, okos és bunkó, fiktív és valóságos egyszerre. A vidéki Amerika egy kifordított lenyomata, hogyan lehet Jézus mögé bújva kisemmizni egy városnyi gyülekezetet, hogy fussa a fukszra meg a Rolls-Royce-ra. Elejétől a végéig rendben van a sorozat, és minden egy Borkai-féle estével indult.

Az erényes Gemstone-ék három testvért mutat be, akik felett apjuk, Eli Gemstone (John Goodman) vigyázva őrködik. Eli nemrég vesztette el a családot egyben tartó feleségét, és rá hárult a feladat, hogy kezelje az idegbeteg lányát, Judyt (Edi Patterson), a látens meleg fiát, Kelvint (Adam Devine) és az elsőszülött Jesse-t (őt maga McBride játssza). Lehet, hogy már mindhárom gyerek felnőtt, és megvan a saját palotája a Gemstone-birtokon, de úgy viselkednek, mint az ötévesek, akik a nap huszonnégy órájában versengenek a szülők figyelméért. Vasárnapra persze mindenki összeszedi magát, hogy egy arénányi tömeg előtt prédikáljanak egy jót, hogy ropogjanak azok a dollárok és csekkek, ha körbemegy az adománygyűjtő kalap. Tiszta Las Vegas, ahogy Jesse az elvises pajeszával és a nyolcvanas években ragadt öltönyeivel térít, medencében keresztel, hogy aztán az Atya feliratú magángép hazarepítse az idilli otthonába a porcelán feleségéhez, na meg a fiaihoz.

A baj csak akkor köszönt be a paradicsomba, mikor Jesse kap egy névtelen üzenetet egy jó kis videóval, amin kurvázik és kokózik az egyházi zenekarral és a szűk baráti körrel. Egy vidéki istentisztelet torkolt orgiába, és ha valami, akkor egy ilyen sztori boríthatja a bilit Jézusnál, illetve a papánál. Eli Gemstone félő, hogy elzárná a pénzcsapokat, sőt, talán még a jól jövedelmező nyáj is szétszéledne a csíkok és mellek láttán. Jesse minden erejével azon van, hogy elkerülje a botrányt, és ha egy mód van rá, se az apja, se a felesége ne szerezzen tudomást a görbe estéről.

A testvéreket összehozza a zsarolás, és hülyébbnél hülyébb módszerekkel igyekeznek megszabadulni a fejük felett lebegő bukástól. Annyira igyekeznek, hogy egyre rosszabb szituációkba sodorják magukat, miközben megismerjük a család komplett történetét a countrys gyökerekkel, valamint az egyház működését is, hogyan épül fel egy ilyen megatemplom az Úr nevében komoly milliárdokból. A kurvás este néha háttérbe szorul, hogy mindenki kapjon egy kis reflektorfényt a sorozatban, miért is lett olyan nyomorult az élete.

Az alkotó, író, rendező és főszereplő Danny McBride nem először dolgozik az HBO-val. Ez a harmadik sorozata a Kib*zgatóhelyettesek (Vice Principals) és az Egyszer fent,…inkább lent (Eastbound & Down) után, és Az erényes Gemstone-ék Jesse-je is táplálkozik a korábbi tenyeres-talpas karakterekből, amihez jönnek McBride gyerekkori emlékei. Persze ekkora vallási show-ban nem volt része, mint a saját sorozatában, de szülei válásáig fontos volt náluk a kereszténység és a templom. Húsz évnyi Los Angeles után pedig McBride a feleségével és két gyerekükkel Dél-Karolinába költözött, ahol a Kib*zgatóhelyetteseket is forgatták. Ráadásul több kollégájával, barátjával egyszerre döntöttek a vidék mellett. A színész itt még többet írt, és olyan produkció is napvilágot láthatott, mint Az erényes Gemstone-ék. Szórakoztató, ahogy McBride megtalálta az egyensúlyt, hogy szörnyülködjünk egy teljesen nevetséges, üzleti alapokra épülő egyház-franchise titkain, és hogyan érezzünk mégis együtt a szereplőkkel.

Saját magának tökéletes szerepet osztott Jesse képében, akin csüngnek a láncok meg a pecsétgyűrűk, és idáig érezzük az ingnyakába ivódott pacsulit. Egy gusztustalan alak, akinek nagy a mellénye, ha a családjáról vagy a pénzéről van szó, de az asszonynak csak a konyhában oszt lapot, és a gyerekeit sem ismeri igazán. Az apjától tart, a testvéreivel meg még felnőtt fejjel is ölre megy minden apróságért. Jesse minden vágya, hogy legalább akkora lelkész váljon belőle, mint apjából, Eli-ból, csak éppen a próféta definícióját és feladatát értelmezi kissé lazán, hogy megmagyarázza magának, neki miért is jár minden. Ezt a kis gennygombócot szeretjük meg a sorozat végére, ami tényleg csak McBride érdeme. John Goodman szintén zseniális a nagy hatalmú egyház- és családfő szerepében, valódi keresztapa a templomban.

A legkisebb fiút az az Adam Devine alakítja, akit még a Tökéletes hangban (Pitch Perfect) tűnt fel, de most kihagyták az éneklést a szerepéből. Kellően idegesítőre sikerült a zselézett hajú Kelvinje, és egyedül csak a női karakter lóg ki a sorból. Edi Patterson már a Kib*zgatóhelyettesekben is együtt játszott McBride-dal, és most egy részt is írt a Gemstone-okról. Az ő Judyja egy apakomplexusos karikatúra lett, de még így is megéri mind a kilenc részt Az erényes Gemstone-ék. A legjobb hír pedig, hogy jön a második évad, és egyelőre nem kell félni attól, hogy kifullad a sztori. McBride szintén bejáratott kollégájából, Walton Gogginsből sosem lesz elég, ahogy a megkeseredett testvért adja a Gemstone-ok aranybányája körül, és a már jó pár vígjátékot megjárt Skyler Gisondo (Éjszaka a múzeumban – A fáraó titka, Vakáció) is beleillik a mintacsalád képébe. Mindenkinek tökéletes az akcentusa, mindenki kellően suttyó, és még a kurvázó lelkésznek is lehet adni egy második esélyt.

Az erényes Gemstone-ék (The Righteous Gemstones) 1. évad, 9 rész, HBO, 24.hu: 8,5/10