J. K. Rowling nem kér a Harry Potter-különkiadásból

Az univerzum megálmodója csupán egy archív interjúrészletben tűnik fel a jubileumi műsorban, most az is kiderült, miért.

Annak ellenére, hogy még a főszereplő triót is sikerült rávenni arra, hogy szerepeljenek a Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba című jubileumi műsorban, lesz egy látványos hiányzója a különkiadásnak: az egész Potter-univerzum szülőanyja, J.K. Rowling. Az HBO Maxon – Magyarországon az HBO GO-n – január elsején debütáló műsorról egyre több információ derül ki, többek közt az is, hogy miért maradt ki az írónő a nosztalgiázós műsorból, csupán egy archív felvétel látható róla.

A távollétével kapcsolatban azonnal elindultak a spekulációk: sokak szerint egyenesen a produkció zárta ki az írónőt saját világa kulisszái közül a korábbi, nagy port kavart, transzfóbnak titulált megnyilvánulásai miatt. Az okokról a filmeket és a jubileumi műsort is készítő Warner, az HBO Max és Rowling képviselői is hallgatnak, az Entertainment Weekly viszont belsős forrásokból értesült néhány olyan információról, amely árnyalhatja a képet.

A lap értesülései szerint a műsor producerei megkeresték Rowlingot, és felajánlották neki, hogy szerepeljen a stábtagokkal együtt a különkiadásban. Az írónő a képviselőin keresztül mondott nemet, akik egyúttal jelezték, hogy az archív felvételek megfelelően képviselik majd az írónőt, ennél többet nem kíván hozzátenni a műsorhoz. A források szerint a döntésnek nem volt köze Rowling sokakat megbotránkoztató kijelentéseihez, és ahhoz sem, hogy a stábból többen – köztük a főszerepet játszó Daniel Radcliffe is – elhatárolódtak az írónőtől.

Az írónő tehát nem bukkan fel a Roxfort falai közt, de így is szép sztárdömping lesz a jubileumi Potter-rész: Radcliffe mellett Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton, Matthew Lewis, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Jason Isaacs és Gary Oldman is feltűnik, ahogy a filmek rendezői, Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell és David Yates is.