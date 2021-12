Megérkezett a Megszállottak viadalának új előzetese

Tavasszal derült ki, hogy negyedik évadával véget ér a Killing Eve, vagyis a Megszállottak viadala. A BBC America Emmy-díjas sorozatának középpontjában egy brit titkosszolgálati nyomozó (Sandra Oh) és egy pszichopata bérgyilkos (Jodie Comer) bizarr kapcsolata áll.

A sorozat utolsó, negyedik évadának február 27-i érkezése előtt befutott az első félperces kedvcsinálót:

A teaser trailer for the fourth season of #KillingEve has been released! pic.twitter.com/ZXmJ5pVVva

— Killing Eve News (@KillingEveNews) December 28, 2021