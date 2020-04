Az agyonütés végeztével áldozatunkat szórjuk meg bőségesen őrölt pirospaprikával

A Killing Eve (Megszállottak viadala) sosem hagyott minket kreatív bérgyilkossági tippek nélkül, és most itt a harmadik évad, poszttraumával, új megbízásokkal és új veszélyekkel. Spoiler nélkül elmondjuk, miért még mindig ez az egyik legjobb futó sorozat a teljes streaming-felhozatalból.

Amikor a Killing Eve (Megszállottak viadala) annak idején megérkezett, olyan üdítő fuvallatot hozott a bérgyilkos- és kémműfaj kissé beposhadt levegőjébe, amire már rég vártunk. Amellett, hogy tele volt váratlan – és nem csak dramaturgiában, hanem stílusban, koreográfiában is váratlan – húzásokkal, remek humorral, feszültséggel, erotikával és rejtélyekkel, valamint az utóbbi évek egyik legtalálóbb soundtrackjével, a Killing Eve ízig-vérig girlpower-sorozat is, nemcsak női főszereplőkkel, de női írókkal – köztük a zseni Phoebe Waller-Bridge a vezér –, rendezőkkel, producercsapattal, és így tovább.

Mielőtt gyilkol, azért megkérdezi, melyik dizájner tervezte az ágytakarót Élőben rettegünk tőlük, persze, de mozgóképen kevés izgalmasabb figura van egy jól megrajzolt gyilkosnál. Itt egy újabb darab, egy régi ismerőssel. Megszállottak viadala pilotkritika.

A sorozat felhívta a figyelmet Jodie Comerre, aki a bérgyilkos pszichopata Villanelle szerepében ezer és egy különböző arcot villant fel különösebb erőlködés nélkül, és a nyelvek és akcentusok között is úgy váltogat, hogy attól minden színitanodásnak elcsöppen a nyála. Nem ártott az élménynek az sem, hogy a legutóbb A Grace klinikában igazán emlékezetes Sandra Oh-val, aki a címszereplő Eve-et, a kétbalkezes, de zseniálisan értelmes botcsinálta kémet alakítja, olyan kémiájuk van, hogy az lemászik a képernyőről. Bár a sorozat minden figurája, a legutolsó áthaladó epizódszereplő is sokrétű és átgondolt, hús-vér karakter, azért mégis az ő kettősük vitte a sorozatot, akár együtt voltak a jelenetekben, akár külön. És bár a második évad vége, hogy is mondjuk csak, elválást hozott, a két főszereplő megoldja, hogy láthatóan akkor is benne legyenek egymás gondolataiban, ha az életükben nincsenek is.

A harmadik évad nyitórésze ünneppel indul, legalábbis az egyik oldalon: Villanelle vőleányként tűnik fel, de azért a menyegzőn is hozza a formáját, mind szavakban, mind tettekben, az események egy pontján tömegverekedéssé duzzasztva a fényűző lagzit, felbukkan ugyanis a múltjából valaki, egy mentor, aki új lehetőségeket ajánl. Villanelle azonban már nem éri be egyszerű beosztotti szerepkörrel, ám sejthető, hogy a vezetőség nem egyhamar fogja neki megadni, amire vágyik. Közben az egykori Villanelle-különítmény szétszéledve küszködik a maga kihívásaival, Carolynnak felelnie kell a legutóbbi balul elsült akció miatt, Kenny új területen, oknyomozóként próbálja igazságérzetét köszörülni, Eve pedig romokban heverő életét próbálja helyre rázni, a lehető legtávolabb a brit titkosszolgálattól, az emberektől, az emlékektől. De legalább él, amiben az előző évad végén egy pillanatig azért kételkedtünk, bár tudván, hogy még két évadot rendeltek be a sorozatból, azért sejthettük, hogy mi a helyzet. Férje, Nico, ha lehet, még nála is sérültebb, bár ez nem meglepő az előző évadban történtek után, amikor is Nico gyakorlatilag egy erősebb skandináv krimibe illő horrorbűntény részese volt. És bár úgy tűnik, a nyomozás egy életre kikerült Eve tervei közül, ám a nyitóepizód végére biztosra vehetjük, hogy nem fog nyugodtan ülni, miután a rejtélyes gonoszok újra gyilkolnak a környezetében.

Az már a fentiekből is sejthető, hogy a Killing Eve a harmadik évadra is megtartotta mindazt, amiért szeretjük, az események alakulása még mindig titkokkal és feszültséggel teli, és még ha nem is tiszta minden pont, ez a ködösítés nem zavaró, már csak azért sem, mert bízhatunk benne, hogy ha eléggé figyelünk, egy ponton érthetővé fog vélni minden. Az üzenet sejthetően még mindig a nagypályás gonoszok ellenében szól majd, akikhez képest még az őrültségét megnyugtató mértékig őrző Villanelle is igazi humanista. Az igazi izgalmas kérdés most az, hogy Eve hogyan mászik majd ki abból a fásult pokolból, amiben most ücsörög, és csatol rá a vélhetően némi bosszúvággyal átitatott vadászkopó üzemmódra, és – nyilván – hogy mikor keresztezik útjaik újra egymást Villanelle-el, valamint hogy se veled, se nélküled viszonyuk miként fejlődik tovább most, hogy úgy hittük, ennél már nincs feljebb (vagy lejjebb, értelmezés kérdése).

A Megszállottak viadala (Killing Eve) harmadik évadának nyitóepizódja – ahogy a korábbiak is – az HBO Go-n nézhető, hetente érkeznek az új részek. A nyitórész értékelése: 8/10