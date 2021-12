Csak úgy izzik a levegő Batman és a Macskanő között az új előzetesben

De azért törődniük kell Rébusszal és a Pingvinemberrel is.

Márciusban érkezik a mozikba a járvány miatt halasztott Batman-film, aminek első előzetesét már októberben láthattuk, most azonban itt a második trailer is, amiben számos újdonság van a korábbihoz képest. Központi szálnak tűnik Batman (Robert Pattinson) és a Macskanő (Zoë Kravitz) zaklatott kapcsolata, amely hol kacérkodó párbeszédben, hol bunyóban végződik. De persze nincs idejük állandóan egymással foglalkozni, mert ott van még a Pingvinember (Colin Farrell) és Rébusz (Paul Dano) ámokfutása is, akik elég sok fejtörést okoznak a Gotham utcáit védelmező Bruce Wayne-nek és a tisztességes rendőröknek.