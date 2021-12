Letartóztatták a Reszkessetek, betörők színészét, fojtogathatta barátnőjét

Letartóztatták Devin Ratray színészt, a Reszkessetek, betörők egykori Buzzját, mert barátnője azt állítja, fojtogatta őt. A letartóztatás ténye némiképp váratlan, minthogy egy héttel ezelőtt az Oklahoma City-i hatóságok azt mondták, lezártnak tekintik az ügyet, és nem terveznek letartóztatásokat.

A bántalmazás maga néhány héttel ezelőtt történt, melynek nyomán Ratray ellen két rendbeli családon belüli erőszak és tettlegesség miatt emeltek vádat. A színész feladta magát és együttműködött a hatóságokkal, és óvadék ellenében távozhatott. A rendőrségi anyagok alapján Ratray és barátnője egy bárban vesztek össze, majd a nő visszament közös hotelszobájukba, ahová nem sokkal később a férfi is követte. A nő elmondása szerint a színész az arcán megütötte őt, befogta a száját és megpróbálta megfojtani. Mielőtt a vádemelés megtörtént volna, a színész ügynöke úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a pár csak veszekedett, de fizikai erőszakra nem került sor. A vádemelés óta azonban nem reagáltak a sajtó megkereséseire.

Ratray a ’90-es években lett ismert, miután ő játszotta Buzz McCallistert, Macaulay Culkin karaktere, Kevin bátyját az első két Reszkessetek, betörők filmben. Nemrégiben ugyanebben a szerepben a Disney+ Home Sweet Home Alone című filmjében is feltűnt, és azt is elmondta, hogy készülőben van egy Reszkessetek, betörők reunion is az eredeti szereplőgárdával.