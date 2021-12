Majka: Egy olyan típusú csávónak, mint én, mindig ellenzékből kell kornyikálnia

A Partizánban Majka beszélt Ózdról, tévézésről, szexizmusról, szerencsejátékról és a politikához fűződő viszonyáról is.

A Péntek Esi Partizán eheti adásában Majoros Péter, azaz Majka ült le Gulyás Mártonnal szemben, bár előtte ruletteztek egyet a stúdióban, ahol a rapper a szerencsejátékok iránti vonzalmáról is mesélt. Elmondta, hogy bár szereti ezt a műfajt, sosem esett át a ló túloldalára, ellentétben zenésztársával, Curtisszel, aki százmilliós nagyságrendben szórt el pénzt szerencsejátékokra.

Kártyázni tudok meg pofázni. Régen ezért beírást kaptam meg intőt, most meg adnak érte pénzt

– foglalta össze Majka saját erősségeit. A szimbolikus játékban Gulyás fölényesen győzött Majka felett, az így nyert 200 ezer forintot az Utcáról Lakásba! Egyesület számára ajánlotta fel.

A fotelekbe átülve Majkát először arról kérdezte, hogyan élte meg a rendszerváltás utáni Ózd hanyatlását, hogyan sikerült kitörnie, és miért nem sodródott a törvénytelen útra:

Én tudtam mindig, hol a határ, sosem mentem bele olyan dolgokba, mint leütéses rablás, ilyenekből mindig kimaradtam. Sefteltem, meg lopott ruhákkal üzleteltem, meg minden mással, amit éppen ki lehetett hozni a helyzetből. Mindig csináltam valami csibészkedést, de a börtön engem nagyon megijeszt. Már így kimondva is, hogy engem elzárnak és nem csinálhatom azt, amit akarok, az megrémít, nagyon nagy gát.

Gulyás szembesítette Majkát azokkal a kritikákkal, amelyek szerint a rapper osztályárulóként az ózdi közeget használja ki zenéjében, ennek segítségével érvényesül, miközben a közeg ebből semmit nem kap vissza. Majka szerint azonban nem énekelhetne másról, hiszen ebben nőtt fel, érthető módon az ózdi élményeit dolgozza fel a dalaiban. Azok a kritikák mindig felbosszantotják, amikor azt mondják neki, hogy elfelejtette honnan jött.

Bazdmeg, ez volt a cél. A jó értelemben. Azt, hogy honnan jöttem, azt igen, de azt, hogy milyen ember vagyok, azt nem. Nem tűröm meg az igazságtalanságot, a sunyiságot, kiállok azért, amit mondok száz százalékban, sosem hazudok annak, akit tisztelek és becsülök, és megbecsülöm azokat az értékeket ami vannak, és teszek is értük. Ezt hoztam Ózdról.

Gulyás a Heti Hetesből is bejátszott egy rövid részletet, nevezetesen azt, amikor Farkasházy Tivadar érezhető kioktatással fordult a műsorban felbukkanó Majkához.

A Teddy pont az a tipikus baloldali művészember, aki nem tud elfogadni semmit, ami jobboldalról jön.

– felelte Majka, aki szerint Farkasházyt nem érdekelte, hogy pozitív vagy negatív törekvéseket mutat a jobboldal. Ennek adott hangot az egyik műsorban is, amellyel aztán meg is ásta a saját sírját a műsornál, nem hívták ugyanis többet. Egy, a politikától teljesen független hír hallatán szaladt ki belőle a költői kérdés:

Na vajon ebből hogyan hozzuk ki, hogy az Orbán Viktor mennyire genyó? Erre a Teddy nagyon berágott, és később az Ónodi Gyuri (a Heti Hetes producere – a szerk.) akkor már nem akarta annyira, hogy menjek. Mert én nem voltam az a bólogató János, aki ott ül. Ezt vállalom. Azt gondolom, hogy Magyarországon az, hogy valaki jobb vagy baloldali, már rég megszűnt. Üzleti érdekkörök vannak, nem az ideológiát képviselik, nem a közeg felemelkedését vagy az egyén felemelkedését, a hazafiasságot, nem azt az életérzést, amit a baloldal nyújt, a multikultit, hanem egyszerűen azt, hogy kinek hogyan van pénze. És ez undorító. Én ebben nem akarok részt venni úgy, hogy bólogatok oda, ahol nem értek egyet.

Majka szerint a Fidesznek százszor több jó lépése volt azalatt, amíg a Heti Hetes ment, mint amennyiről szó volt a műsorban, és százszor több minden került negatív kontextusba, mint ami történt valójában.

Senki ne értsen félre: én nem vagyok fideszes, sőt, engem kurvára nem érdekel a politika, sőt, ha valami érdekel, az inkább a baloldaliság, százszor közelebb áll hozzám. És úgy gondolom, hogy egy olyan típusú csávónak, mint én, mindig ellenzékből kell kornyikálnia. Undorodom azoktól a zenészektől, akik odaállnak kihúzott mellel választásokon, döngetik a mellüket, és később ezt viszik a pályafutásukon tovább.

Érintették az RTL Klubtól való távozását is, illetve azt, miszerint Kolosy Péter, az RTL Klub programigazgatója szerint Majka lobbizott azért, hogy az X Faktor műsorvezetője lehessen, amelyet végül sose kapott meg. Majka szerint nem egészen így történtek a dolgok, inkább Kolosy volt az, aki az elmúlt években megpróbálta visszacsábítani őt a csatornához.

Azért nem mentem át az RTL-hez soha, mert tudtam mindig, hogy ott dolgozik egy-két olyan ember olyan pozícióban, akik igencsak beleszólnak a munkába, akikkel én nem tudnék összedolgozni, hiszen emiatt jöttem el.

Gulyás irigykedett is kicsit Majkára, mivel a műsorvezető karrierje során vendégül láthatta már különböző műsoraiban Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort is – utóbbit gyerekek kérdezték Majka műsorában többek közt arról, hogy veri-e a saját gyerekeit.

Egy késő esti műsorban Majka szerint keverednie kell a politikának, az erotikának, közéletnek, a celebségnek, minden kell, hogy legyen benne, hogy működjön.

Tőlünk soha senki nem kérte, amióta tudjuk, hogy milyen tulajdonoskörrel rendelkezik ez a csatorna, soha senki nem kérte, hogy én bármilyen politikai állásfoglalást mondjak bármilyen műsorban is, soha. Ha ez megtörténne, én lennék az első, aki szerződésbontás ellenére felállna és eljönne onnan

– válaszolt arra a kérdésre, hogy a TV2 által képviselt irányt mennyire tudja magáénak érezni. Emellett viszont nem érzi visszásnak, hogy Szijjártó Péterrel találkozott tavasszal, ami miatt valóságos gyűlölethullám árasztotta el. A külügyminiszterrel egyébként is jóban van, ráadásul a zenészek érdekében találkozott vele, ám mikor Gulyás azt kérdezte, hogy az átláthatóság érdekében miért nem egy szervezet nevében ment Szijjártóhoz, azt válaszolta, hogy nem ér ő rá ilyenekre.

Éles témaváltás után határozottan kijelentette, hogy államilag kéne kötelezni az embereket az oltásra, mivel ez az egyetlen módja annak, hogy megfékezzük a járványt. Ugyan kétszer is felkérték reklámarcnak a kampányban, nemet mondott, szerinte a betegsége alatt a kórházból közvetített gyógyulása is felért egy promóval.

Magyarországon annyira hülyék az oltásellenesek, hogy nemcsak azzal vádolnak meg, hogy birka vagy, hanem hogy a Fidesz birkája vagy, azért mert beoltattad magad.

Hozzátette, hogy nemcsak a kötelező oltást támogatja, hanem „egy nagy pofont is a sok hülyének”.

A kereskedelmi televíziózástól egyébként is megcsömörlött most kicsit, de inkább magától a készítéstől, attól, hogy 16-18 órákat forgatják a műsorokat, majd az emberek fél perc után elkapcsolnak. Emiatt más irányba tekintget már, elmondása szerint úgyis mindent megun hamar, ezért kipróbálná magát más téren is. Konkrét tervek is vannak: jövőre Nagy Zsolttal és Anger Zsolttal forgat egy félórás kisfilmet jövőre.

A Partizán legújabb adása itt tekinthető meg.