Kirsten Dunst kedvenc színésze a vőlegénye, akivel imád együtt dolgozni

A Fargo forgatásán jöttek össze, azóta van két gyerekük.

Kirsten Dunstot új filmje, A kutya karmai közt (The Power of Dog) kapcsán kérdezték arról, milyen volt a közös munka vőlegényével, Jesse Plemonsszal. Jane Campion Netflixes drámájában ugyanis egy párt alakítanak, akiket rettegésben tart Plemons karekterének bátyja, utóbbit Benedict Cumberbatch játssza. Dunst lelkes válasza alapján olyannyira élvezték vőlegényével a forgatást, hogy már beszéltek is a producerekkel, mi lehetne a következő közös munka számukra.

Vannak ötleteink, Jesse és én ugyanis mindenképp szeretnénk még közös projektet csinálni. Ő a kedvenc színészem, akivel legszívesebben dolgozok együtt

– mondta a színésznő. Dunst és Plemons nem most először dolgoztak együtt. Eleve a Fargo második évadjának forgatásán ismerkedtek meg és jöttek össze, ott szintén egy bajba került párt alakítottak, akik a helyi maffiózók játszmáiba keverednek. Azóta született két gyerekük, és láthatóan szakmailag is nagyon megtalálták a közös hangot.