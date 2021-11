Mindenki örökölt traumákkal küzd Mundruczó Kornél új filmjének előzetesében

A 24.hu-n látható először Mundruczó Kornél és Wéber Kata legújabb filmje, az Evolúció előzetese.

A film három generáció, Éva, Léna és Jónás történetén át követi egy család sorsát a II. világháborútól a mai Berlinig. Az alkotás világpremierje júliusban volt a Cannes-i Filmfesztivál Cannes Première szekciójában, ahol az angolszász kritikusok nagy elismeréssel fogadták, nekünk is tetszett:

Az egyik főszerepet Monori Lili játssza, partnere Láng Annamária, a további főbb szerepekben Goya Rego, Padmé Hamdemir és Jule Böwe láthatók. A film producerei Viola Fügen, Michael Weber és Petrányi Viktória. Az Evolúciót november 22-én a Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál nyitóestjén (ZSIFI) lehet megtekinteni, majd november 25-től játsszák a magyar mozik a Mozinet forgalmazásában.

Martin Scorsese – aki Mundruczó előző filmje, a Pieces of a Woman létrejöttében is segédkezett, ezúttal is executive producerként támogatta a filmet – így nyilatkozott:

„Mundruczó Kornél és Wéber Kata minden új filmje pozitív értelemben vett sokként hat mind a nézőre, mind pedig a filmkészítőre – soha nem adják fel a feltérképezetlen területek feltárását. Az Evolúcióval az idő mozgásának dramatizálására találnak módot, azt megmutatva, ahogy emlékezünk és ahogy felejtünk. Az Evolúció a nyugtalanító valósággal néz szembe, méghozzá új és izgalmas, sőt felszabadító módon. Valódi filmes történetmesélők munkája.”

A német-magyar koprodukcióban készült Evolúció Mundruczó nyolcadik nagyjátékfilmje, az alkotást a forgatókönyvet író Wéber Katával közösen jegyzi. Az alkotás koncepciója a Proton Színház azonos című előadásából származik, melyet két évvel ezelőtt Németország legfontosabb összművészeti fesztiválján, a Ruhrtriennálén lehetett látni. A film meglehetősen gyorsan készült el, 2021 tavaszán, mindössze tizenhárom nap alatt forgatták le. Az Evolúció egyik producere Petrányi Viktória, aki Mundruczó Kornéllal együtt alapította meg produkciós vállalatukat, a Proton Cinemát, és az egyetemi évektől kezdődően minden filmjükön együtt dolgoznak.