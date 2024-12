Hamilton az első, Leclerc a második szakaszban esett ki az év utolsó időmérőjén

Lando Norris és Oscar Piastri indulhat az első sorból az idei utolsó, Abu-dzabi Nagydíjon, miután a brit nyerte az időmérőt, csapattársa előtt. Lando Norrisnak ez az idei nyolcadik pole-pozíciója.

Rögtön az első szakasz meglepetéseket hozott, mivel az egész szezonban gyengélkedő Valtteri Bottas második legjobb időt hozott össze a semmiből. A csapattársa bezzeg kiesett, akárcsak az élete első Forma-1-es hétvégéjét teljesítő Jack Doohan. A meglepő persze nem ez volt, hanem az utolsó Mercedesben teljesített időmérőjén Lewis Hamilton 18. helye.

Bottas Q2-ben is folytatta a remeklést, ugyanis innen is tovább tudott jutni. Ugyanezt nem mondhatta el magáról Charles Leclerc, aki négy kerékkel elhagyta a pályát, ezért elvették az utolsó körét. Rajta kívül a két RB, Lance Stroll és Kevin Magnussen pottyant ki, a dánnak ráadásul kellemetlen lehet, hogy csapattársa sokkal jobb időt autózott.

Zárásképp nehéz volt megjósolni az erőviszonyokat, végül azonban a két McLaren tökéletes időmérőt zárt. Nem panaszkodhat a Haas sem, ugyanis Nico Hülkenberg a negyedik (!) legjobb időt futotta, mellőle Carlos Sainz rajtol majd vasárnap. A már biztos világbajnok Max Verstappen ötödik helyen zárt.

