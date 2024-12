Már otthon is lehet javítani az Xboxokat

Eredeti Xbox Series S/X alkatrészekkel és javítókészletekkel bővült az elektronikus eszközök javítására szakosodott iFixit kínálata, ahol pontos leírások is rendelkezésre állnak a házi javítás elősegítségéhez – írja a Verge.

Az áruházból az optikai meghajtó nélküli, valamint az azzal felszerelt Xbox Series X alkatrészei szerezhetők be. A kínálatban megtalálhatók többek között a csúszásgátló talpak, de a wifilapka, és a tápegység is fellelhető a termékek során.

Természetesen a kontrollerek sem maradtak ki a sorból: a joystickok és azok gumiborítása is megvásárolható, ha cserére lenne szükség.

A hvg szerint a Microsoft és az iFixit partnersége nem most kezdődött: a Surface számítógépekhez már eddig is lehetett alkatrészeket venni, azonban most előre kínálnak lehetőséget konzolok házi javítására is.