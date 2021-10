Októberben kiderül, milyen apa lesz egy sorozatgyilkosból

A Te és az Utódlás harmadik évada mellett még számtalan sorozat tér vissza hosszabb-rövidebb kihagyás után a hónapban, az Apple TV+ ufóinváziós sci-fije és az Amazon Tudom, mit tettél tavaly nyáron rebootja pedig vezeti a legjobban várt októberi premierek listáját.

Jó pár visszatérő sorozatévaddal jelentkezik az október, köztük többen két év után veszik fel újra a fonalat, láthatóan tehát még javában folyik a pandémia összezilálta műsorrend újraélesztése. Sokan várják a Te és az Utódlás harmadik évadát, miközben megint vannak búcsúzó sorozatok is – mindjárt három. Az új premiereket illetően az Apple TV+ és az Amazon Prime húztak bele igazán. Összehasonlításként itt a szeptemberi sorozatbemutatók listája is.

Egy szobalány vallomása, Netflix

Október 1.

Egy fiatal anya viszontagságairól szól ez a minisorozat: a bántalmazó kapcsolatból menekülő Alex takarítást vállal, hogy el tudja tartani a lányát. A dramedy-sorozatban első igazi főszerepét kapta Margaret Qualley (a Volt egyszer egy Hollywood hippilányaként láthatták a legtöbben), de szerepel a sorozatban az édesanyja, Andie MacDowell is.

The Walking Dead: World Beyond 2, Amazon Prime

Október 1.

A második The Walking Dead-spinoff sorozat főhősei olyan fiatalok, akik már a zombiapokalipszis világában nőttek fel, és az ő sajátos problémáikról szól a sorozat. A második, egyben záró évadról azt tudni, előkerül benne a fősorozatból ismert arc, Jadis (Pollyanna McIntosh), a szereplőknek pedig gyorsan fel kell nőniük.

Az én környékemen 4., Netflix

Október 4.

Befejező évadához érkezik a kemény Los Angeles-i negyedben lakó és középiskolába járó fiatalokról szóló vígjátéksorozat. Ebben az előző évad utolsó részében látott kétéves időugrás után követhetjük a főhősöket, akik azóta már mind a saját útjukat járják, és megtudhatjuk, hogyan boldogulnak a felnőtt világba lépve.

A millió dolláros forráskód, Netflix

Október 7.

Megtörtént események alapján készült német sorozat, melyben két fejlesztő perli a Google-t, amiért szerintük ellopta tőlük a Google Earth algoritmust. A 90-es években játszódó sorozat várhatóan egyrészt tárgyalótermi dráma, másrészt a korabeli hacker alvilágot is bemutatja.

Paris Police 1900, Direct One

Október 7.

A nyáron indult Direct One csatornának köszönhetően egyre több európai drámasorozat jut el a magyar nézőkhöz, köztük több minőségi darab is. Ezt a francia sorozatot most mutatta be a BBC is, és érezhetően egy trendhez csatlakozik, a múlt század elején játszódó krimik ugyanis népszerűek manapság (Freud, Vienna Blood, Az elmeorvos stb.), itt egy ismeretlen nő holttestét találják meg a Szajnában, és innen indulnak csak az igazi zűrök.

Acapulco, Apple TV+

Október 8.

Az Apple TV+ új, kétnyelvű (spanyol és angol) vígjátéksorozatát a Hogyan legyél latin szerető? című film inspirálta, és 1984-ben játszódik a címbeli mexikói üdülőhelyen. A főszereplője azt hiszi, álmai munkáját kapta meg, de aztán kiderül, hogy nem egészen.

Az ifjú Sheldon 5, HBO GO

Október 8.

Az Agymenők előzménysorozatában, úgy tűnik, végre láthatjuk a kis Sheldon apja, George Cooper hűtlenségének történetét, amiről már az anyasorozatban is esett szó.

Családi biznisz 3, Netflix

Október 8.

A kóser hentesüzletet marihuána-árusításra cserélő párizsi vállalkozó, Joseph története a harmadik évadhoz ért, mellyel le is zárul a francia vígjáték-sorozat. A főhősöket elrabolják, és drogcsempészek tartják fogva, innen kell megtalálniuk a kiutat.

Kék korszak, Netflix

Október 9.

Jamagucsi Cubasza népszerű mangájának anime sorozatverziója egy tehetséges, de az életét unalmasnak érző középiskolásról szól, aki felfedezi magának a festészet szépségeit.

Tengerparti szerelem, Netflix

Október 9.

A koreai film- és sorozatrajongók az októbert leginkább emiatt a cím miatt várhatják, hiszen a sorozatot Koreában már hatalmas sikerrel bemutatták, sőt, az ország valaha volt legnézettebb kábeltévés sorozata lett. A romantikus komédia egy idealista fogorvosnő és egy falusi mindenes egymásra találásáról szól.

Bébicsőszök klubja 2, Netflix

Október 11.

A 90-es évekbeli ifjúsági sorozat új verziójában is öt tizenhárom éves lány indít bébiszitter-vállalkozást, méghozzá nagy sikerrel, az első évadot hetekig ki se lehetett robbantani a Netflix top 10-ből. Most két új tagja is lesz a klubnak, de a régiektől sem kell búcsúznunk.

Másik élet 2., Netflix

Október 14.

A Földön landoló, azonosíthatatlan objektumról szóló sci-fi sorozat új évadában még inkább sürgetővé válik, hogy Niko (Katee Sackhoff) megmentse a bolygót. Ebben két új szereplő is a segítségére lehet, főleg, hogy mindkét színésznővel (Rekha Sharma és Kate Vernon) együtt játszottak a kultikus Battlestar Galactica sorozatban.

Te 3., Netflix

Október 15.

A megtévesztően kellemes modorú sorozatgyilkosról szóló sorozat harmadik évadát már nem Caroline Kepnes regénye alapján írták, és ebben Joe-nak (Penn Badgley) gyereke születik, és próbálnak Love-val (Victoria Pedretti) minél átlagosabbnak festeni az új szomszédságukban, de az előzetesben látható gyilkosság alapján ez nemigen megy nekik.

Tudom, mit tettél tavaly nyáron, Amazon Prime

Október 15.

Igen, ez a sorozat ugyanúgy Lois Duncan 1973-as regénye alapján készült, mint a mozifilm bő két évtizede. Ebben ugyan nincs Jennifer Love Hewitt vagy Sarah Michelle Gellar, de a fiatal szereplőkből lehet még hasonló kaliberű sztár, hiszen itt is ugyanúgy feltűnik egy kampókezű őrült a kisvárosban egy évvel egy tragikus autóbaleset után.

Utódlás 3., HBO GO

Október 18.

A túlzás nélkül fergeteges humorú és legalább annyira gonosz szatírasorozat új évadában a cégbirodalmát vaskézzel vezető, de már idősödő milliárdos médiamogul, Logan Roy (Brian Cox) saját fiával, Kendall-lal (Jeremy Strong) szabályos családi polgárháborúba sodródik, és még az első évadoknál is nagyobbnak ígérkezik a ki szúr hátba kit-verseny.

Invázió, Apple TV+

Október 22.

Simon Kinberg (a Mentőexpedíció, Logan – Farkas és számos sikersorozat forgatókönyvírója) és David Weil (Hunters) sci-fi sorozata szándékuk szerint elsöprő erejű, karakterközpontú sci-fi dráma lesz, amely valós időben követi az idegenek invázióját öt hétköznapi ember szemszögéből. A legnagyobb név a szereplőgárdából egyértelműen Sam Neill.

Locke & Key – Kulcs a zárját 2., Netflix

Október 22.

Az azonos című képregényből készült horror-természetfeletti drámasorozat tavaly nagy érdeklődés közepette debütált, de a vártnál kisebbet durrant. Ez is elég volt azonban egy új évadhoz, sőt, már a harmadikat is bejelentették. Ebben az évadban a fiatal főhősök felfogják, milyen felelősséggel is jár, ha valaki a kulcs őrzője lesz.

A feketelista 9., Netflix

Október 22.

Az NBC thrillersorozata előző évadának utolsó részeit év elején láthatták a nézők, és máris itt az új évad, mely két évvel Liz Keen (Megan Boone) meggyilkolása után veszi fel a fonalat.

Dinasztiák 4., Netflix

Október 22.

A nyolcvanas évek nagysikerű szappanoperájának újratöltött verziójában a vagyonos Carringtonok és a Colbyk némiképp sokszínűbb környezetben és Atlantába költöztetve szövögetik intrikáikat. Az évadot az amerikai nézőknek májustól kezdték vetíteni, most a magyar nézők is láthatják magyarul.

Konspirációs korporáció, Netflix

Október 22.

A Netflix Animation első, saját gyártású, felnőtteknek szóló animációs sorozata az összeesküvés-elméletek körül forog. Középpontjában egy cég áll, mely a háttérhatalom szolgálatában az összeesküvés-elméletek eltitkolásán dolgozik.

Bizonytalan 5., HBO GO

Október 25.

Issa Rae fiatal, fekete amerikai nők mindennapjairól szóló sorozatát így írtuk le: könnyedebb irányból közelítő sorozat, egészen kiváló zenékkel és ragyogó humorral. A sorozat főszereplőit mind-mind nehéz periódusában várja az új évad, amely egyben a befejező is lesz.

Gossip Girl – Az új pletykafészek, HBO GO

Október 26.

A 2007-ben indult és hat évadon át futó Gossip Girl csaknem tíz évvel később folytatódik, ebben már új szereplők érkeznek a manhattani bentlakásos elitiskolába, és privilegizált életüket sokkal jobban áthatja már a közösségi média, mint elődeikét. Az egykori pletykafészek, Kristen Bell azonban narrátorként megmarad.

Angela Black, HBO GO

Október 26.

Harry és Jack Williams (Hazug, Elveszettek, Rellik stb.) legújabb krimisorozatának főhőse Angela Black (Joanne Froggatt), akinek a kívülről tökéletesnek tűnő házassága valójában rémálom. Egy nap a bántalmazó férjéről még durvább dolgokat tud meg, és ez válaszút elé állítja.

Temple 2., HBO GO

Október 28.

A londoni földalatti illegális klinikán játszódó drámasorozat második évadában Daniel (Mark Strong) felesége felébred a kómából, és válaszokat szeretne, míg új szereplőként egy alvilági megoldóembert (Rhys Ifans) is megismerhetünk.

Swagger, Apple TV+

Október 29.

Ez a sorozat a kosárlabda világáról szól Amerikában, és arról, hogyan tud benne érvényesülni egy tehetséges fiatal fiú. Executive producerként közreműködik benne a neves NBA-sztár, Kevin Durant.