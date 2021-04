És vége is

És vége is

Chris Pizzello-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Chris Pizzello-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Alig, hogy Anthony Hopkins megkapta az Oscarját, minden egyéb nélkül gyorsan be is fejezték ezt a rendhagyó gálát, pláne, hogy maga Hopkins nincs is a helyszínen.