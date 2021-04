„A színház adott neki erőt az élethez” – Vidnyánszky Attila a Nemzeti társulata nevében búcsúzik Törőcsik Maritól

„Van valaki, akit lehet szeretni. Akit egy ország szeret. Aki nem megosztó, hanem összetartó személyiség.”

Ahogy mi is megírtuk, hosszan tartó betegség után meghalt Törőcsik Mari, aki lassan két évtizede a Nemzeti Színház társulatának tagja volt. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti igazgatója a színház honlapján búcsúzott el a társulat nevében a legendás színésznőtől.

Nyugodj békében, kedves Mari!

– kezdi írását, amelyben felidézi Törőcsik sok évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb pillanatait.

Csodáltuk, irigyeltük: honnan van ebben a beteg és törékeny testben az az erő, amit a színpadra lépve mozgósít. Magányosan élt férje, Maár Gyula halála óta. Tudtuk, hogy a színház adott neki erőt az élethez. Az, hogy van dolga, feladata

– írja Vidnyánszky, majd idézi Pilinszky Jánost, aki elsők között figyelt fel Törőcsik tehetségére:

A színészek túlnyomó többsége alakító művész, megformálja a figurát. Törőcsik Mari ritka kivétel, ő nem alakítja, ő táplálja szerepét, lázas ihlettel és folyamatosan. A színpadi alak számára nem kész ruha, mit estéről estére magára ölt: szemünk láttára, pillanatról pillanatra emeli ki szerepét önmagából és szövegéből, a teremtés forrón csupasz és kockázatos gesztusával. Józan és sugallatos egyszerre. Ezt a szélsőséges és nagyszerű ellentmondást csak zseniális művész tudja elviselni és megvalósítani.

Vidnyánszky többek között azt is felidézi, hogy amikor 2015-ben műsorra tűzték a Nemzetiben a Körhintát, azt a megoldást találta ki rendezőként, hogy az eredeti filmklasszikus főszerepét alakító Törőcsik Mari jöjjön be a taps közben a színpadra. Mint írja, sok érvet és ellenérvet felsorakoztattak a kollégái erre az ötletre, és benne is volt kétely.

A kételyt a közönség oszlatta el. Ahogy az előadás végén Törőcsik Mari belépett a színpadra, a nézőtér felrobbant. Állva tapsolták, ünnepelték őt az emberek. Mert a szívükig hatolt ennek a személyiségnek az ereje. Van valaki, akit lehet szeretni. Akit egy ország szeret. Aki nem megosztó, hanem összetartó személyiség.

