Tavasz végéig kell várnunk a jó magyar rövidfilmekre

Az eredeti tervekkel ellentétben nem kora tavasszal, hanem május 27. és június 2. között rendezik meg a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. A szervezők a járványhelyzet alakulása miatt döntöttek így, az új időpontot viszont véglegesnek szánják.

A központi helyszín változatlanul a Toldi mozi, de a fesztivál stábja kertmozis és pop-up vetítéseket is tervez. A hagyományokhoz híven rövidfilmes pitchfórum is lesz, ahol fiatal filmes alkotók kapnak lehetőséget, hogy előkészületben lévő projektjeiket, filmötleteiket prezentálják. A nyilvános pitchfórumon a beérkezett pályázatok közül tíz projektet mutathatnak be az alkotók (rendezők, forgatókönyvírók, producerek), a nyertes pályázó pedig a 300.000 forintos pénzjutalommal járó Lovas Nándor-díjat kapja.

A korábbi évek nyertes filmjeiből a szervezők addig is elérhetővé tesznek néhányat, amelyeket a Facebook-oldalukon keresztül lehet megnézni.

Kiemelt kép: Az ezredes a vörös nőért sír