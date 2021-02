Egy hétig ingyenesen nézhető a Barta Tamás-film, amit le akarnak tiltatni

Barta Tamás halálának 39. évfordulója február 16-án lesz. Az LGT legendás gitárosának emléket állító film alkotói úgy döntöttek, hogy erre az alkalomra mindenki számára hozzáférhetővé teszik a Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjüket a Youtube-on ingyenesen, reklámok nélkül.

– mondta el Mester Sándor, a film producere.

A film további sorsa bizonytalan, mert ahogy közleményben is írják, az alkotók és a jogörökös ellen eddig négy különböző pert is indított a film egyik mellékszereplője, Barta Tamás hajdani, Los Angeles-i, magyar üzlettársa.

A filmet azért támadja a volt üzlettárs a bíróságon, mert ellenzi, hogy benne legyen a filmben az a felvétel, amikor ő maga mondja el saját magáról, hogy ő volt a Barta-gyilkosság első számú gyanúsítottja, mert az ő fegyverével történt a haláleset. A film letiltásáért indított bírósági eljárás során azt mondta a volt üzlettárs, hogy 1982-ben tanúként hallgatták ki őt Barta halála után és soha nem is volt gyanúsított. A sajtónak is nyilatkozta korábban és a forgatások, felvételek során is többször elmondta, hogy gyanúsított volt. A volt üzlettárs a per során azt is állította, hogy nem ő írta alá a beleegyező nyilatkozatot, tehát a nyilatkozat, ami szükséges ahhoz, hogy mutatni lehessen őt a filmben, állítása szerint hamis. A film készítői szerint ez nem így van