Mundruczó Kornél filmje két díjra is esélyes a kritikuscéh gáláján

Mundruczó Kornél kiváló új filmje, a gyászfolyamatot megéneklő Pieces of a Woman két szereplője, a főszereplőt alakító Vanessa Kirby és az ő anyját játszó Ellen Burstyn is jelölést kapott a Critics Choice Awardsra, azaz az amerikai kritikuscéh díjára, ezzel még egyet lépve az Oscar-esély felé. Kirbyt már eddig is komoly esélyesként emlegették a díjszezonban, ám esélyeit rontja, hogy a női főszereplők mezőnye idén kiemelkedően erős, a Golden Globe-on is nehéz lesz a döntés, és a kritikuscéhnek sem lesz könnyű dolga.

A Critics Choice-ra a Pieces of a Woman mellett több tucat egyéb netflixes tartalom is esélyes: a streamer negyvenhat jelölést gyűjtött be, négyet ezek közül a legjobb film kategóriájában, ezzel rekorder a díj történetében: Az 5 bajtárs, a Mank, a Ma Rainey: A blues nagyasszonya és A chicagói hetek tárgyalása is jelölt, a filmeknek a Minarival, A kapitány küldetésével, A nomádok földjével, a One Night in Miamival, az Ígéretes fiatal nővel és a Sound of Metallal kell megküzdeniük. A Netflix nem csak ezzel rekorder a jelöltek között: a Mank tizenkét jelölésével vezeti a legtöbb jelölést kapott produkciók listáját, ráadásul a januárban bejelentett tévés jelölések közül is elhozott huszonhatot. Történelmi siker ezen kívül Olivia Colman dupla jelölése: A koronáért és a The Fatherért is jelölték, ezzel az első színésznő, aki egyszerre jelölt filmes és tévés teljesítménnyel. Chadwick Boseman szintén történelmet írt: ő az első színész, aki két poszthumusz jelölést kapott egyszerre a Critics Choice-on, egyet a Ma Rainey-ért és még egyet Az 5 bajtársért. A jelöltek teljes listája a Varietyn olvasható.