A kétszer egymás után megfertőzödött Eperjes Károly az orosz vakcinát választaná

Eperjes Károly kétszer is elkapta a koronavírus-fertőzést: novemberben mi is beszámoltunk róla, hogy a 66 éves színész már gyógyulóban volt a fertőzésből, de mint most a Somogy Online-nak elmondta, utána még egyszer megfertőzödött:

A második esetben sokkal erőteljesebb tüneteim voltak, és tovább is tartott – mondta a somogyi lapnak a színész, aki szeretné beoltatni magát, de mivel már átesett a betegségen, egyelőre várnia kell. Azt viszont Eperjes már tudja, hogy melyik vakcinát venné igénybe, ha választani lehetne:

Egész életemben az orosz szisztéma alapján voltam beoltva mindenféle ellen. A gyerekkori oltásaink mind onnan valók voltak, és beváltak. Ezért nem kérdés számomra, hogy az orosz oltást választom, ha megengedik

– mondta a színész, akinek a kívánsága még nem biztos, hogy teljesül, a Szputnyik V nevű orosz vakcina ugyanis egyelőre nincs forgalomban az Európai Unióban. Január 12-én Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője azt mondta, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) előzetes tárgyalásokat folytat a Szputnyik V gyártójával. Hozzátette: az orosz vállalat még nem döntött úgy, hogy kérelmet nyújt be a készítmény uniós alkalmazásának jóváhagyására.

Orbán Viktor azonban szintén a múlt héten azt nyilatkozta, az orosz vakcinából várhatóan nem áll majd rendelkezésre elég mennyiség.