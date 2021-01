Nyolcvanöt éves korában meghalt Mona Malm svéd színésznő, aki színpadon, játékfilmekben és televíziós produkciókban is szerepelt több mint fél évszázados pályafutása alatt, ő alakította Alma Ekdalt Ingmar Bergman Fanny és Alexander című filmjében. Az 1935-ben született Malm már gyermekkorától fellépett, és a rádióban szerepelt. Drámaiskolai tanulmányait követően több svéd színpadon, köztük a stockholmi városi színházban is dolgozott, de népszerűségét a televíziós és filmes produkcióknak is köszönhette.

Bille August A legjobb szándékok című filmjében Max von Sydow-val játszott 1992-ben, és szerepelt Susanne Bier Esküvő után című, 2007-ben Oscar-díjra jelölt dán filmjében is, amelyben Mads Mikkelsen alakította a főszerepet. Számos díjjal ismerték el pályafutását, 2010-ben megkapta a svéd Oscarnak is nevezett Guldbagge-díjat.