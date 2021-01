Elhunyt Gerry Marsden, a Liverpool focicsapat himnuszának szerzője

78 éves korában, rövid betegség után szombaton elhunyt Gerry Marsden brit zenész, aki a hatvanas években a Gerry And The Peacemakers együttes énekes-dalszerzője volt. Ő írta a Liverpool focicsapat híres himnuszát, amit világszerte énekeltek a stadionokban. Marsden halálhírét vasárnap a családja jelentette be.

A Gerry And The Peacemakers egyik leghíresebb száma a You’ll Never Walk Alone volt. A dal eredetileg Richard Rodgers és Oscar Hammersmith Carousel (Körhinta) című musicaljéban hangzott el, amely Molnár Ferenc Liliom című színműve alapján született.

Gyönyörű dalnak tartottam. Mondani fogom a fiúknak, hogy játsszuk ezt a dalt

– idézte Marsden fel az AP amerikai hírügynökségnek adott interjújában azt, amikor először hallotta moziban a számot, amelyet azután átírtak balladának.

1963-as megjelenése után a dal a a Liverpool fultballcsapat klubjának himnuszává vált, gyakran játsszák más stadionokban is. A Liverpool FC vasárnap Twitteren búcsúzott Marsdentől.

Gerry szavai örökre velünk maradnak. You”ll Never Walk Alone

– olvasható közleményükben.

A Gerry And The Peacemakers ugyanabból a liverpooli zenei közegből indult, mint a Beatles, ráadásul az ő menedzserük is Brian Epstein volt, producerük pedig George Martin. A banda további jól ismert számai közé tartozott a How Do You Do It? és az I Like It.

Paul McCartney is megemlékezett a zenészről a közösségi médiában:

Gerry indulásunk idején egy társunk volt Liverpoolban. Ő és az együttese számított a legnagyobb riválisunknak a helyi zenei szcénában. Az általa feledhetetlenül játszott You’ll Never Walk Alone és a Ferry Cross the Mersey előadásával sok ember szívében örökre megmarad, emlékeztetve a brit zene örömteli napjaira.

(MTI)