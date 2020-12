Hugh Grant túlzásnak gondolta, hogy Renée Zellweger játssza Bridget Jonest

Being Bridget Jones címmel dokumentumfilm készült a 25 éve velünk lévő Bridget Jones-jelenségről, melyet most mutatott be a brit nézőknek a BBC2. Ebben Helen Fielding regénye mellett természetesen fontos szerephez jut a filmváltozat is, melynek egyik főszereplője Hugh Grant volt, aki úgy emlékezett vissza a 2001-es első film forgatására, hogy eleinte nem értett egyet azzal, hogy az amerikai Renée Zellweger játssza a főszerepet:

„Valódi botrány volt abból, hogy miért nem brit színésznőre esett a választás” – mesélte Grant a dokumentumfilmben. „Nem ismertem Renée Zellwegert, és túlzásnak tűnt, hogy egy brit karaktert egy texasi játsszon” – folytatta Grant, aki hozzátette, hogy Zellweger első próbálkozása a brit akcentussal „jó” volt, de megdöbbentette, hogy úgy hangzott, mint Margit hercegnő.

„Azt mondták neki, valahogy lazítson egy kicsit” – tette hozzá. „Erre megint bejött, és olyan lett, mintha Margit hercegnő agyvérzést kapott volna. De egy hét múlva már tökéletes volt.”

Grant nemrég arról beszélt, hogy Renée Zellweger egyike annak a kevés színésznőnek, aki nem utálja, és a mai napig leveleznek.