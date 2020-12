Kutyás túrák, Palya Bea és karácsonyi meglepetés az Operából – decemberi programok kintre és bentre

Az idei december nagyon más, mint a tavalyi, de ez nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk a kulturális és a szórakoztató programokról. Idén ingyen nézhető például A diótörő, de a Budapest Bár és vendégeinek a karácsonyi koncertje is megtekinthető lesz online. Akik pedig a szabadba vágynak, azoknak is ajánlunk ötleteket.

119. Kutyás túra a Mátrában

Nézzük először az offline programokat, az elsőt a kutyásuknak ajánljuk. A Dog Hájking rendszeresen szervez kutyás túrákat belföldre és külföldre egyaránt. December 19-én a (már néhol havas) Mátrába indulnak, a túra nehézségi szintje könnyű, de azért kamásli javallott hó esetén.

A túra menete: Vörösmarty turistaház parkoló – Som-tető – Kékes – Sas-kő – Nagybükkfai-tisztás – Rózsaszállás –Vörösmarty turistaház parkoló (körtúra kb. 16,5 km). Szintkülönbség körülbelül 650 m. A felszereléshez ajánlott vízhatlan túracipő vagy bakancs, kamásli, réteges öltözet, esőkabát, hátizsák, sapka, kesztyű. Kutyáknak póráz és nyakörv vagy hám, igény esetén kabát. Szükséges iratok: Érvényes személyigazolvány vagy útlevél, kutyáknak érvényes oltásokat igazoló könyv. A túra ára 7.000 forint/ fő és plusz 1 000 ft/kutya.

A túráról bővebben az esemény Facebook-oldalán. Ha valakinek ez most nem jó, de lenne kedve, akkor érdemes követnie a Dog Hájking Facebookját, ahol már a jövő évi túrákról is lehet jelentkezni.

Adventi piac a Rómain

Irány ki a szabadba továbbra is. 2020 utolsó előtti piaca lesz most szombaton a Római parton: karácsonyi zenék, forralt bor, forró tea, kürtős kalács, mézeskalács, hamburger, sült kolbász, frissen sült rétesek. Ami fontos, vigyázzunk egymásra és tartsuk be a járványügyi szabályokat.

Középpontban a középkor 5.0: Ásótól a vitrinig

Menjünk múzeumba, csak másképp: a BTM Vármúzeum új, régészeti kiállítása – mely a múzeum nyitásáig online tekinthető meg – bemutatja a 2019-es év ásatásairól frissen előkerült leleteket, valamint a tárgyak „ásótól vitrinig” tartó útját: a régész, a restaurátor, a geodéta, a történész munkáját, speciális eszközeit, s mindezt a régészeti munka élményét érzékletesen átadó, nem mindennapi, képregényes formában. December 18-tól egyetlen kattintással beléphetsz a tárlat virtuális terébe – Tiéd a múzeum, kalandozz online!

További információk: varmuzeum.hu

Most vagy soha! Palya Bea és Feldmár András beszélget

A Most vagy soha beszélgetéssorozat 2020-as évadjában Feldmár András online beszélget aktuális vendégével Zoomon. December 21-én 19.00 órától beszélgetőpartnere Palya Bea, a téma pedig az élet – érkezés és távozás. További részletek és még több beszélgetés a Tisza Kata Consulting Facebook-oldalán.

Budapest Bár karácsony koncert a nappaliban

A Budapest Bár idei karácsonyi koncertjén főleg az Ünnep és a Ha megtehetnéd című lemezek dalai szerepelnek. Az előadást Keresztes Tamás Jászai díjas színész rendezi, öt zenész és tíz énekes részvételével. A Farkas Róbert vezette Budapest Bár zenekar mellett fellép Tóth Vera, Behumi Dóri, Németh Juci, Lovasi András, Frenk, Keleti András, Kollár-Klemencz László, Mező Misi, Ferenczi György és Szűcs Krisztián. A premiert élőben közvetítik, de december 21-tól egy hétig még elérhetővé teszik, hogy karácsonykor felvételről is megnézhető legyen. Az előadást 2020.12.21-és 2020.12.27. között lehet megnézni felvételről, amire a jegyek ezen a linken válthatók. További információk az esemény Facebook-oldalán.

Karácsonyi meglepetés az Operaháztól: ingyen nézhető A diótörő mesebalett

Az idei év számos törölt előadása közül talán egy sem hiányzik annyira a közönségnek, mint az adventi időszak elmaradhatatlan mesebalettje, A diótörő – áll az Operaház közleményében. Éppen ezért 2020. december 24-én az OperaLive-sorozat különkiadásában a teljes előadás felvételét ingyenesen közvetítik 15:00 órától az Opera Facebook-oldalán. További érdeksség, hogy az E. T. A. Hoffmann A diótörő és az egérkirály című meséje nyomán született klasszikus balett 1950 óta szinte minden évben a Magyar Állami Operaház karácsonyi repertoárjának része, a sorozat eddig mindössze az 1956-os forradalmat követően, illetve az Ybl-palota előző felújítása idején, 1981-82 között szakadt csak meg.