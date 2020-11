Sylvester Stallonét is beválogatták az Öngyilkos osztagba

Sylvester Stallone is beszáll a Suicide Squad – Öngyilkos osztag folytatásába. James Gunn rendező egy Instagram-posztban tudatta a világgal, hogy min dolgoznak együtt:

A csapattá szerveződő hétpróbás gazemberekről szóló képregény-adaptáció 2016 egyik legrosszabbul fogadott filmje volt, így felmerül a kérdés, valóban szükség van-e folytatásra. Az mindenesetre jövőre érkezik, Margot Robbie és Jai Courtney visszatérnek benne, de Will Smith például nem. Jön helyette Idris Elba, és most Sylvester Stallone is.

A film amerikai bemutatóját jövő augusztusra tervezik.

