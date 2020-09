A ketogén csoda elérhető (x)

Gerle Éva blogger-újságíró, író 2015 tavaszán kezdte a ketogén diétát s vele együtt a komoly edzéseket. Életmódváltása eredeti célja nem a fogyás volt (bár ismert a ketogénnek ilyen hatása is).

„Meg szerettem volna találni az elveszett kapcsolatot a testem és a tudatom között. Értsem, mit jelez a testem, mikor vagyok fáradt, túlterhelt, szomjas, éhes, és lehetőleg csak akkor egyek, ha igazi éhséget érzek, és e megértés ahhoz segítsen hozzá, hogy kicsattanóan jó közérzettel, sokáig, egészségben éljek. Befektetésnek szántam a ketogént a jövőbe. Hittem abban, hogy ha helyreállítom azt, amit az életmódommal korábban elrontottam, akkor a testem jelez, és akkor annyit fogok enni, amennyire szükségem van, és mozogni is annyit fogok, amennyi az optimális formához kell, és ezek eredménye lesz az én igazi testem, alkatom. És így is lett.”

A szerző megosztja tudását és tapasztalatait a ketogén életmódról, hozzásegítve ezzel az érdeklődőket ennek az egyszerű, logikus, bárki számára alkalmazható rendszernek a megismeréséhez. Ez a magyarított-kipróbált ketogén élhető gyakorlat, amelynek csak néhány fontos alapelve van.

A szénhidrát- és gabonaalapú étrend helyett egy zöldségeken és értékes zsírokon alapuló, valamint aktív edzésre épülő életmódot hirdet ez a „magyar ketogén”, mely merít a paleóból is. Bár a módszer szemléletváltást is követel, nem ideológia, nem kell benne hinni, pozitívan gondolni rá – ezek nélkül is működik. Mindemellett felelős, tudatos döntés, és önállóságot igényel. Az általam ismert sikeres ketósok elkötelezettek, bizonyos vagányság, lazaság jellemzi őket és keményen sportolnak.

Akinek szeme előtt ez a cél lebeg, haszonnal forgathatja a könyvet.

„Bölcsész és újságíró vagyok, nem kutató, dietetikus vagy orvos. De olyan bölcsész, aki utánamegy az információknak, újságíróaggyal akar megérteni összefüggéseket, nem elégszik meg a felszínnel.

A túlokoskodott, fölösleges részletekkel megterhelt ketón túl hirdetem: a ketogén egyszerű, értelmes, bárki számára felfogható, alkalmazható rendszer.”

Gerle Éva