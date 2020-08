Klímatüntetőkkel és felmondó indexesekkel üzen Koncz Zsuzsa a mozigépésznek

Filmszakadás címmel jelent meg Koncz Zsuzsa első dala az őszi stúdióalbumáról, és a dalhoz készült klip már látható a YouTube-on. Az énekesnőtől megszokott módon a szöveg számos, nem is annyira rejtett áthallást tartalmaz, amire a videoklip csak ráerősít, hiszen a közelmúlt közéleti eseményeire reflektál: látható benne az Index felmondó újságíróit mutató képsorok, a klímaváltozás ellen tüntető fiatalok és a rasszizmus ellen felvonuló Black Lives Matter mozgalom tüntetői is. A dal szerzője Závodi Gábor, az ősszel megjelenő lemez pedig már az énekesnő 42. albuma lesz, beleszámolva a nem magyar nyelvű lemezeket is.

Kiemelt kép: Farkas Norbert/24.hu