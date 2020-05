Kétmilliárd forint jogdíjat osztott az Artisjus a magyar dalszerzőknek

A televíziókban és rádiókban tavaly elhangzott dalok után összesen 1,967 milliárd forint jogdíjat fizetett ki az Artisjus 7477 magyar dalszerzőnek május közepén. Jövőre ez az összeg sokkal kissebb lehet a járvány miatt.

A hazai jogkezelő egyesület a dalok lejátszását felhasználási csatornánként méri, majd ezek alapján osztja fel a szerzők között a korábban beszedett jogdíjakat – írja az Artisjus az MTI-hez eljuttatott közleményben. A zenészek bevételeinek átlagosan 25 százaléka a jogdíj, a járványhelyzet miatt az élőzenei fellépések elmaradásával viszont sokaknak ez lett a fő vagy akár egyetlen jövedelemforrása.

Az előző évre járó szerzői jövedelmeket az egyesület évente két részletben folyósítja, ezúttal a rádiós, televíziós elhangzások után járó jogdíjat, valamint a vendéglátóhelyeken megszólaló élő háttérzene utáni jogdíjakat kapják meg a dalszerzők. A „nagyfelosztás” második ütemében az Artisjus július elején fizeti ki többek között a tavalyi koncertek, filmzenék után járó jogdíjakat.

Az Artisjus nemcsak a magyar, hanem a külföldi művek magyarországi lejátszásait is számon tartja. Ezúttal 3 milliárd 698 millió forintot osztott fel és fizetett ki magyar és külföldi dalszerzőknek (és örökösöknek), 155 ezer különböző zeneműre. A teljes kifizetett összeg 53 százaléka, azaz 1 milliárd 967 millió forint jutott 44088 magyar dalra vagy zeneműre. A magyar szerzők közül összesen 7477-en részesültek ebből az összegből. A feldolgozott 54 tévéadó közül 27 volt olyan, ahol nem szignálként, háttérzeneként, hanem „főszolgáltatásként” is megszólalt zene. A televíziókban elhangzott magyar dalok után 1 milliárd 3 millió forint jövedelem jutott 5248 magyar szerzőnek.

A legtöbb magyar zenét a zenei adók játszották a következő sorrendben:

Muzsika TV (egy év alatt 94 456 alkalommal hangzott el magyar dal),

Sláger TV (79 574),

Zenebutik (70 907),

Music Channel (33 623),

MTV Hungary (21 296),

HIT Music Channel (18 932).

M2/Petőfi TV (7 239).

Az országos lefedettségű rádióknál pedig így nézett ki az élmezőny:

Dankó Rádió (108 678 magyar zenelejátszás – 1. hely).

Jazzy Rádió (49 346 – 14. hely),

Sláger FM évi (48 427 – 17. hely)

MR2 Petőfi (46 869 – 19. hely)

„A gazdasági szakemberek minden területen komoly csökkenést jeleznek előre, a mostani járványhelyzet visszaesése jövőre érezteti hatását a kifizethető jogdíj összegében” – mondta Szinger András, az Artisjus főigazgatója.

A kifizetett szerzői jogdíjak mintegy 7 százalékából az Artisjus idén is szociális és kulturális alapot különít el a szerzők szándéka alapján, ebből a következő évben folyósítanak kulturális támogatásokat. Idén a járvány miatt rendkívüli szociális támogatást is osztottak, ám sokan felháborodtak, hogy a támogatottak listáján ismert és foglalkoztatott zenészek nevei is feltűntek. Különösen azután lett téma, hogy Majka gusztustalannak és szánalmasnak nevezte a névsort:

Kiemelt kép: MTVA /Bizományosi: Jászai Csaba