Véget vetett a koronavírus a sorozat-túltermelésnek

Az egy dolog, hogy jobb híján sokkal többet nézünk tévét és sorozatokat. Csakhogy ez hosszabb távon sem a tévéknek, sem a streaming-szolgáltatóknak nem lesz jó így.

Senki sem nyer a járványon

Mielőtt a járvány pandémiává nőtte volna ki magát, többször is lehetett találkozni azzal a gondolattal, hogy a koronavírus-járvánnyal jól járnak a streaming-szolgáltatók, elvégre mindenki otthon ül, a szórakozás egyéb formái gyakorlatilag megszűntek, mi sem természetesebb annál, hogy az egekbe szökik a streaming-oldalak és a tévék nézettsége? Ennek az elméletnek a hiányosságaira már rávilágítottunk ebben a cikkünkben, amelyből kiderül, hogy például a Netflixnek önmagában nem segít, ha sokat nézzük a tartalmait, hiszen alapvetően az új előfizetőkből él a cég („Nem számít, hogy egy előfizető egy órát mozizik, vagy huszonnégyet”), viszont a járvánnyal járó gazdasági bizonytalanság idején az ember nem feltétlenül új Netflix-előfizetésre költi a pénzét. Ehhez hozzájön, hogy azóta az is nyilvánvalóvá vált, nem egy-két hét leforgása alatt jutunk túl ezen a válsághelyzeten, hanem hosszú távú leállásra kell berendezkedni a világ nagy részén. Sőt, a szórakoztatóipar központját jelentő Amerikában példátlanul súlyos a helyzet.

A karantén idején több időnk jut a filmezésre, de kinek jó ez? A színházak és a szórakozóhelyek bezárnak, a koncertek elmaradnak, egyre többen kénytelenek otthon feltalálni magukat. Elsőre úgy tűnik, hogy a Netflix még profitál is a koronavírusból.

Ez többek között azt is jelenti a televíziózásban, hogy bizonytalan ideig nem születnek új tartalmak, és ez komoly érvágást jelent a csatornáknak: nemcsak a tévéműsorok álltak le, de például a brutálisan sok pénzt hozó sportközvetítések is szünetelnek. Ezek közül is a kiemelt eseménynek számító nyári olimpia elmaradása nehéz helyzetbe hozta a Comcast csoporthoz tartozó NBCUniversalt is, amely egyrészt elesik az arra a két hétre betervezett hatalmas bevételtől, ráadásul a saját új streaming-szolgáltatása, a Peacock júliusra tervezett elindulását is az olimpiával kapcsolta volna össze.

De a vetélytársak sincsenek könnyű helyzetben: március közepén ugyanis néhány kivétellel leállt az összes készülőben lévő tévés produkció, sorozat, film stb. forgatása, és az egész iparág határozatlan időre hibernálta magát. Mivel az amerikai tévés idény ősszel indul, a tavasz normál üzemmódban a pilot epizódok gyártásáról szól, melyekből jó esetben aztán sorozatok is lesznek. Most márciusban viszont mind a hatvan készülő pilot forgatását le kellett állítani, és valószínűnek tűnik, hogy szeptember helyett jövő januárban indul majd az új tévés idény. Ezzel párhuzamosan az összes streaming-cég és tévé felfüggesztette valamennyi készülő produkciója forgatását, és jelenleg még ötlete sincs senkinek, mikor vehetik fel újra a fonalat. A nézők egyelőre ebből nem sokat fognak megérezni, hiszen a sorozatipar jellemzően arról szól, hogy hónapokra előre dolgoznak a résztvevői, tehát még egy egy-két hónapos leállást is át lehetne hidalni a készülőben lévő produkciókkal. Ted Sarandos, a Netflix tartalmi főigazgatója szerint például náluk egy darabig semmiféle fennakadást nem fogok okozni a járvány a tartalomszolgáltatásban:

Elég rendesen előre dolgozunk, úgyhogy az új műsorok programba állítását a következő hónapokban semmi nem fogja megzavarni. Persze, ha ez a helyzet sokáig fennáll, akkor később már észre lehet majd venni, hogy nem készülnek új produkciók

– mondta a CNN-nek.

Leállított forgatások, csúszó premierek

A Netflix mindenesetre hatalmas összeggel, százmillió dollárral támogatja az iparág munka nélkül maradt szereplőit, elsősorban az olyan stábtagokat, mint a cég produkcióiban dolgozó szerelők, sminkesek, díszletépítők, szállítók stb., de 15 millió dollárt juttatott olyan nemzetközi szervezeteknek is, amelyek a munka nélkül maradt filmeseket segítik azokban az országokban, ahol a Netflix komolyabb produkciókat gyárt. Ami pedig a Netflix egyelőre leállított sorozatait illeti, hosszú a lista: halasztani kell a Stranger Things negyedik évadát, a Vaják (The Witcher) második évadát, és leállt a GLOW, a Grace és Frankie, a Lucifer, a Sex/Life, a Simply Halston és a Prank Encounters című sorozatok forgatása, valamint csúszik a Russian Doll vagy a Dear White People következő évada is.

De természetesen nemcsak a Netflix produkciói álltak le: olyan, világszerte népszerű sorozatok forgatása szünetel, mint A szolgálólány meséje (Hulu), a Carnival Row és a nagyon várt Gyűrűk Ura sorozat (Amazon), csúszik aztán a Fargo új évadának premierje is (FX), de áll az Apple TV+ összes sorozata, köztük a Morning Show, a For All Mankind vagy a See. A Disney+ is leállította az összes készülő sorozata munkálatait, de azt egyelőre nem tudni, azok mennyire voltak előrehaladott állapotban. Csúsznak továbbá a májusi indulást tervező HBO Max készülő sorozatai is, így az Utódlás és a Barry folytatásai, és halasztják a Jóbarátok egyszeri visszatérő show-ját is. Áll a Fear the Walking Dead forgatása, de csúszik a Walking Dead új évada is, ráadásul a jelenlegi évad utolsó részét is halasztani kellett, a briteknél pedig a Peaky Blinders és a Line of Duty forgatása szünetel.

Még nagyobb probléma, hogy jelenleg ötlete sincs senkinek, mikor lehet újra felvenni a fonalat, és mivel a tévéstábok már jó előre lekötik magukat, számos produkció esetében az élet újraindulása után is kérdéses lehet, mikor következhet a tényleges folytatás. Sőt, a Variety cikke valószínűsíti, hogy jó pár folyamatban lévő projektet véglegesen el fognak kaszálni. Igaz, a Hollywood Reporter úgy tudja, forgatókönyvben nem lesz hiány, hiszen a csatornák egy esetleg forgatókönyvíró-sztrájktól való félelmükben alaposan feltankoltak lehetséges szkriptekből. Jóval nagyobb probléma, hogy az iparágban már most rengetegen maradtak munka nélkül: a csak az amerikai filmes háttérmunkásokat képviselő IATSE szakszervezet már márciusban arról beszélt, 120 ezer tagjuk veszítette el a munkáját, azóta ez a szám csak tovább nőtt.

A vírus miatti leállás mélyebbre nyúló következményeiről egyelőre csak találgatni lehet. Az azonban már most

biztosnak tűnik, hogy az évek óta emlegetett, angolul Peak TV-nek nevezett sorozat-túltermelésnek – miszerint évről évre egyre több és több sorozat készül a tévék, kábeltévék és stream-szolgáltatók jóvoltából – itt a vége.

Évek óta találgatják a szakértők, mikor durran ki a buborék, hát ezt az pillanatot most elhozta a járvány. Nehéz ugyanis elképzelni, hogy a minden eddiginél súlyosabb válságba került világgazdaság pont ezt az iparágat ne rázná meg komolyan. Konkrét számok hiányában persze senki nem tudja, mennyire veti majd vissza a sorozattermelést a mostani helyzet – igaz, az elmúlt évtizedben olyan mennyiségű tartalom született, hogy még hosszú időre el vagyunk látva néznivalóval akkor is, ha egyáltalán nem készülne több sorozat (és azért ez utóbbi veszély nem fenyeget).

A lehető legrosszabb időzítés új szolgáltatás elindítására?

Hasonlóan átrendezheti a mezőnyt a koronavírus az utóbbi hónapokban annyit emlegetett streaming-háborúban is, ahol az év elején még úgy tűnt, az is lehet, hogy nem nagyon lesznek igazi vesztesek. Most már egészen más a helyzet. Azok kétségtelenül előnyösebb helyzetben vannak, amelyeknek eddig is sok előfizetőjük volt: így a Netflix, az Amazon, az HBO ilyen szempontból nyugodtabb lehet a vetélytársaknál, és még a jó pár országban egyelőre nem is szolgáltató Disney+ is behúzott február elejéig 30 millió előfizetőt csak Amerikában, azóta pedig több új országban is elérhető, és már 50 millió előfizetőnél jár. Mások – például a már említett Peacock – nem ennyire szerencsések, és vannak olyanok is, akik pont mostanra időzítették az indulást: a Quibi április 6-án, hétfőn kezdte meg a szolgáltatását, de a járvány miatt kialakult helyzet az egész stratégiát felülírhatja.

A filmproducerként nevet (és persze vagyont) szerző Jeff Katzenberg új streaming-szolgáltató platformja öt-tízperces filmepizódokat gyárt kifejezetten telefonra, és az eredeti koncepció az volt, hogy a Quibi a lopott időért versenyezne: egy-egy ilyen minivideót meg lehet nézni, miközben várunk a buszra, megiszunk valahol egy csésze kávét, vagy várunk a negyedórát késő barátunkra a kocsmában, vagyis nem a Netflix és a többiek a vetélytársak. Csakhogy most nem nagyon éljük azt az életet, amelyre a Quibit kitalálták, így a szolgáltatásnak mégis a „nagyokkal” kell versenyeznie a főműsoridőért. Nem véletlenül mondja a Verge cikkében megszólaltatott szakértő, hogy hiába a 90 napos ingyenes beetetési időszak, amint a cég pénzt is kér a szolgáltatásért, az emberek úgy fogják eldobni, „mint a forró krumplit”, hiszen jelen idő szerint pont nem létezik az a fajta rohanó, figyelemhiányos napirendünk, amire a Quibit kitalálták.

Ettől függetlenül Katzenberg biztos benne, hogy a cég túl fogja élni a vihart, és ebben olyan sztárok segítik, mint Idris Elba, akinek saját autós műsora indul a Quibin, illetve olyan nevekkel indulnak sorozatok, mint Sophie Turner vagy Liam Hemsworth. Elemzők szerint a Quibi valódi vetélytársai a YouTube, az Instagram vagy a TikTok lesznek, melyeknek nagy előnyük, hogy ingyenesek, ezért a Quibinek muszáj valami hasonlót dobni, mint a Disney+ esetében a Mandalorian volt, hogy mézesmadzagként új előfizetőket hozzon, de egyelőre nem látni ilyet.

Kiemelt kép: Nicolas Guyonnet /Hans Lucas /Hans Lucas /AFP