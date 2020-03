Mit nézzünk áprilisban, ha be vagyunk zárva a négy fal közé?

Egy egész hónapra való sorozatos, filmes doksis és valóságshow-s ajánló például a meghízott Mark Ruffalóval vagy az antifeminista Cate Blanchettel.

Minden hónapban összeszedjük az aktuális sorozatmegjelenéseket, de most rendhagyó módon a filmeket, dokumentumfilmeket és valóságshow-kat is szerepeltetjük a listán, hogy mindenki találjon magának valamit, ha nem hagyhatja el a lakását a koronavírus-járvány idején. Segítettünk már receptekkel, most pedig a legfrissebb premierek következnek. Több film csúszik a mozik bezárása miatt, de sokan a streaming oldalakat választották, hogy legalább így eljussanak a nézőkhöz. Ha kifogyna a tartalmakból, lehet a márciusi adagból is válogatni.

Nem csak a Westworldről szól majd a március De azért főleg arról. Pedig érkezik (és folytatódik) egy sor más jóság is. Íme, márciusi sorozatajánlónk.

Drámasorozatok

Home Before Dark S01, Apple TV+

Április 3.

Aki szereti az amerikai kisvárosban játszódó misztikus, thrilleres sorozatokat, az biztosan örülni fog, hogy az Apple streaming oldala egy ilyennel jön ki április elején. Egy riporter apuka (Jim Sturgess) rég maga mögött hagyta a szülővárosát, ahova most visszatér a szintén riporter kislányával (Brooklynn Prince), de nem fogadják túl szívélyesen, és egy rég eltemetett, megoldatlan ügyet próbálnak felderíteni. A Home Before Dark a legfiatalabb profi újságíró, Hilde Lysiak életrajzi eseményein alapszik, és a most 13 éves lány könyvét adaptálja az Apple.

Tales From the Loop S01, Amazon

Április 3.

Az Amazon sorozatát Simon Stålenhag svéd futurista művész munkája ihlette, Nathaniel Halpern (Légió) az alkotó, és ott van az a Matt Reeves is a producerek között, aki A majmok bolygója – Háború című filmet rendezte. A városban működő Loop a világ rejtélyeit tárja elénk, és magyarázza meg.

Mellékhatás S01, RTL Klub

Április 4.

A hónap elején indul az RTL Klub saját fejlesztésű sorozata a gyerekvállalás nehézségeiről, a béranyaság kérdéséről, és arról mit meg nem tesz egy NER-lovag, hogy fia szülessen. Az első részt már megnézhettük, és azt kell mondjuk, érdemes elkezdeni a Mellékhatást Nagy Zsolt, Tenki Réka, Adorjáni Bálint, Borbély Alexandra és Sztarenki Dóra főszereplésével, ha magyar tartalomra vágyunk.

Run S01, HBO

Április 12.

Vicky Jones és Phoebe Waller-Bridge nem először dolgozik együtt, és olyan produkciókat hoztak már össze, mint a Killing Eve vagy a Fleabag. Tényleg az egyik legmenőbb alkotópáros az övék, és most egy új sorozatot hoznak ki az HBO-n. A thrillervígjátékban Ruby Richardson (Merritt Wever) az átlagos életét hagyja ott, hogy a gimis exével (Domhnall Gleeson) kalandozzon. Tizenhét évvel ezelőtt megegyeztek, hogy ha valamelyikük annyit ír a másiknak, hogy „RUN ” (futás), és választ is kap, akkor egy megadott helyen találkoznak.

Mrs. Amerika, Hulu

Április 15.

Az április egyik, ha nem a legfontosabb sorozata lesz a Mrs. Amerika olyan nevekkel, mint Cate Blanchett, Rose Byrne és Sarah Paulson. Az igaz történetet bemutató sorozat a feminizmus második hulláma idején, a hatvanas években játszódik, amikor éppen Amerikában a nők az egyenjogúságért harcoltak, és onnan jött a pofon, ahonnan a legkevésbé számítottak rá. Egy konzervatív háziasszony Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) kezdett ellenkampányba, hogy mit illik a nőknek, és mit nem. Nálunk az HBO GO-n megy majd a Hulu sorozata.

Defending Jacob

Április 24.

Chris Evans főszereplésével jön a Defending Jacob William Landay regénye alapján, amiben egy család küzd meg a tudattal, hogy a 14 éves fiuk talán gyilkos. A sorozatban J. K. Simmonst is láthatjuk.

Killing Eve S03, BBC

Április 26.

A BBC sorozatáért nem véletlenül vannak érte annyian oda, mi még ezt írtuk az első évadról: „Az év egyik váratlan meglepetése a Luke Jennings Villanelle-novelláiból készült Killing Eve, a magyar keresztségben Megszállottak viadala. Az éles, pörgős párbeszédekkel, kiszámíthatatlan jelenet-filmzene párosításokkal és angolosan visszafogott, de remek, sokszor (ön)ironikus humorral készült, ugyanakkor meglepően, néha sokkolóan erőszakos bérgyilkos-sztori nálunk az HBO GO-n látható, és aki annak ellenére belenézett, hogy nem volt betegrehájpolva, igazi kincsre lelt, ennyire feszes darabot ugyanis ritkán termel ki még a mostanában igen erős sorozatgyártás is.”

Ez minden, amit tudok (I Know This Much Is True), HBO

Április 27.

A hatrészes minisorozat egy 1998-as bestseller alapján készült el, és Mark Ruffalo közel 15 kilót szedett fel, hogy eljátszhassa egy ikerpár mindkét tagját. Az Ez minden, amit tudok című sorozatban a testvérpár egyik tagja skizofréniával küzd, és az erre kapott gyógyszerek is okozzák a súlyfelesleget.

Filmek

Coffee & Kareem

Április 3.

Ed Helmset még a Másnaposok című filmben ismerte meg a világ, amikor segített ellopni Mike Tyson tigrisét, majd annyira megihlette az exbokszoló arctetoválása, hogy a második részben magára is varratta egy átmulatott bangkoki éjszaka után. A Coffee & Kareem című vígjátékban producerként is részt vett, sőt, ő alakítja a bajszos rendőr karakterét, aki a fekete barátnője fiával próbál valamilyen baráti viszonyt kialakítani, de ehelyett magukra haragítanak egy veszélyes drogbandát.

Time to Hunt, Netflix

Április 10.

A Berlinálén bemutatott dél-koreai film most különösen aktuális disztópia olyan fiatalokról, akik egy gazdasági válság árnyékában próbálnak túlélni. A túlélés meg nem mindig legális.

Bad Education, HBO

Április 2.

A filmet a torontói fesztiválon mutatták be, és az HBO-n jön ki április 25-én. Az igaz történet Amerika egyik legnagyobb iskolai botrányát tárja fel, miszerint egy felügyelő (Hugh Jackman) milliókat lopott el a kerülettől. Persze mindent próbált megtenni, hogy az ügy ne lásson napvilágot, de ez nem jött be.

Dokumentumfilmek

How to Fix a Drug Scandal, Netflix

Április 1.

A Netflix négyrészes dokusorozata Sonja Farak esetét részletezi, aki laboratóriumi kémikusként dolgozott, de a különböző drogok tesztelése mellett lopta is a szereket, súlyos drogfüggő volt. Farkot elítélték, börtönbe ment, viszont nem egy egyszerű ügyről van szó: nehéz gyerekkora, a depressziója és több öngyilkossági kísérlete árnyalja a tettét, amiről a Rolling Stone írt egy hosszú cikket még 2013-ban. Ez alapján készült a How to Fix a Drug Scandal.

Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children, HBO

Április 5.

Az HBO dokusorozata az atlantai gyerekgyilkosságokat dolgozza fel: 1979 és 1981 között legalább 28 gyereket ölt meg egy férfi, de több felnőtt holtteste is előkerült, amit az ügyhöz kötnek. Főleg feketék tűntek el, és komoly politikai botrányt is okoztak a gyilkosságok Atlantában. Végül egy 23 éves fekete férfit tartóztattak le, de Wayne Williams soha nem ismertbe be a gyilkosságokat, ártatlannak vallotta magát. A Netflix a Mindhunter második évadában szintén a tragédiát járta körbe, és bár nem doksiról volt szó, ott is nagyon ragaszkodtak a valós eseményekhez.

Beastie Boys Story, Apple TV+

Április 24.

A Beastie Boysról készült doksiban a két élő tag, Adam Horovitz és Mike Diamond is közreműködött. Eredetileg egy texasi filmfesztiválon mutatták volna be, de az SXSW-t a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, így korlátozott számban vetítik, és az Apple oldalán adják ki április végén.

Realityk

Nailed It S04, Netflix

Április 1.

A béna cukrászok show-ja már pár éve óta fut a Netflixen, és a többi főzős realityvel ellentétben, itt nem az a lényeg, hogy ki milyen profi a konyhában. Éppen ellenkezőleg, annál viccesebb a műsor, minél szerencsétlenebb valaki. Ez a ronda sütik és torták műsora, ami nagyszerű figyelemelterelés, főleg egy otthoni karantén idején.

Win the Wilderness, Netflix

Április 22.

A BBC-n is futó reality Alaszkába visz minket, hogy egy pár új életet kezdhessen a vadon közepén. A show lényege, hogy egy helyi pár harmincéves munkáját és az örökségét adja át egy szerencsésnek, aki elég rátermett, hogy Alaszkában éljen.

We’re Here, HBO

Április 23.

A reality nem az HBO profilja, most azonban kijön egy dragqueenes valóságshow az életükről, hogyan alakulnak át a szereplők egy-egy show kedvéért, és hogyan néznek rájuk egy amerikai kisvárosban.