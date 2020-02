Spielberg még a nagypapából is szuperhőst csinál

Steven Spielberg kultikus sorozata, az Amazing Stories 1985 és 1987 között futott a tévében, és hétről hétre a Hollywood nagy mesélőjétől megszokott varázslatos történeteket mutatott be. Az HBO-val és Netlix-szel versengő Apple TV+ úgy látta, itt az ideje feltámasztani az antológia sorozatot, és az első előzetes alapján ez nem is tűnik hülyeségnek: a sokkal sötétebb Black Mirror mellett bizonyára lesz érdeklődés az efféle, egész családot megcélzó, szentimentálisabb történetekre is, amik hétről-hétre új rejtélyeket tárnak majd a néző elé.

Az már ennyiből is látszik, hogy lesz itt minden az időutazástól, a robotokig. Személyes kedvencünk pedig természetesen a szupererőssé váló nagypapa figurája, már csak azért is, mert jó eséllyel ebben a szerepben láthatjuk utoljára a nemrég elhunyt Robert Forstert. Maga Spielberg ezúttal executive producerként őrködött a sorozat világa fölött, a premier március 6-án várható.