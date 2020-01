Pásztor Anna dalt írt az őt ért zaklatásról

Játék az egész című dalában dolgozta fel Pásztor Anna és zenekara, az Anna and the Barbies az énekesnőt másfél évvel ezelőtt ért zaklatást. 2018 nyarán, a Budapest Parkban tartott koncertjükön egy Jozef P. nevű férfi késsel felszerelkezve vett részt, de számos, fenyegető levelet is írt az énekesnőnek. A férfit, akit végül emberölés előkészületével letartóztatták, a börtönben öngyilkos lett.

Ezt fel kellett dolgoznom, és ezzel a dalszöveggel ezt a drámai időszakot le is zártam. A kesztyű felvételének lelkiállapotát akartam megfogalmazni, mert meggyőződésem, ez az első lépés a kiút felé. Megkönnyebbülést érzek a koncerteken, amikor ezt a dalt játsszuk, s rengeteg visszajelzést kaptam. Sokan büszkék rám, hogy felemeltem a zaklatottak zászlaját. Nem vágytam ilyen babérra, de jó érzés, hogy vannak, akiknek segítettem szembenézni az életüket meggyötrő félelmükkel. Sosem hittem volna, hogy ennyi energiát kapok egy ilyen borzalmas ügy után. Így erőt adni is könnyebb

– mondta el Pásztor Anna a Blikknek.

Kiemelt kép: Bodnár Boglárka / MTI