Egy biztos, a Netflix nem spórolt a Vaják csatajeleneteivel

Már csak pár nap, és itt a Vaják című fantasy-eposz sorozatverziója, és a Netflix le sem tagadhatná, hogy sokat vár a projekttől: pénzt, paripát, posztót nem kíméltek, ez már a most érkezett végleges trailer alapján is egyértelmű.

A Vaják (The Witcher) a Netflix számos idei nagy dobása közül az egyik legnagyobb, és hogy garantáltan maximumra járassák a nézőszámokat, a sorozat december 20-án, a karácsonyi kaja- és punnyadásmaraton célegyenesében kerül fel a rendszerbe, ahogy a Netflixtől megszoktuk, mind a nyolc rész egy időben. A szereposztásban nagyon bízunk, az eddig ízelítők alapján a pénzt sem sajnálták a projekttől, a jelmezekre, díszletre, tájakra, CGI-ra, úgy általában a látványra aligha lesz bárkinek panasza, és hangulatában már most sokan a Trónok harca utódjának várják a sorozatot. Ami talán túlzás, mindenesetre a törekvés egyértelmű, ezt a most érkezett végső trailer is bizonyítja. Íme.

Kiemelt kép: Netflix