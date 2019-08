Fél Európa On The Spotot fog nézni vasárnap este

Egyszerre debütál kilenc országban.

Közép-Európa kilenc országában egy időben, augusztus 18-án, vasárnap este 10-kor mutatkozik be az On the Spot. A SundanceTV Lengyelországtól Szlovénián és Szerbián át Horvátországig vetíti Cseke Eszter és S. Takács András sokszoros díjnyertes sorozatát. A csatorna négy teljes évaddal ismerteti meg a közönségét, augusztus 18-tól minden héten egy-egy új részt bemutatva.

Az Egyesült Államokból indult SundanceTV az alapító, Robert Redford kreativitást hangsúlyozó küldetéséhez híven sokszínű és magas színvonalú független filmeket és díjnyertes sorozatokat kínál a közönségnek, valamint világszerte számos filmfesztivál aktív támogatója. Film- és sorozatkínálata folyamatosan frissül a legújabb, fesztiválokon bemutatott alkotásokkal, így esett a választás az On The Spotra.

A sorozat a tíz évvel ezelőtti indulása óta minden évben a nézők és a szakma elismerését vívta ki, és a többi közt olyan díjakban részesült, mint a Prima Primissima-díj vagy a Pulitzer-emlékdíj. Az alkotók Európa legrangosabb televíziós fesztiválján, Monte-Carlóban elnyerték a dokumentumfilm kategória fődíját, az Arany Nimfát, és az Amerikai Dokumentumfilm Fesztivál egyik fődíját is az On the Spot kapta.

Az On the Spot idén nyáron a magyar közönség számára One World Family címmel készített websorozatot arról, hogyan utazták be a világot kisfiukkal, aki három éves korára több mint 30 országban járt, és hogyan nevelik a gyerekeiket a családok Indiában, Afrikában, a Közel-Keleten vagy Ázsiában. A 8 részes websorozat az On the Spot Youtube-oldalán látható.

Kiemelt kép: On The Spot YouTube Channel