Magyar paprikákat díjaztak az élelmiszerek Oscar-díjával

Hatalmas mezőnyben kaptak díjakat a termékek.

Az Egyesült Királyságban rendezik meg a némi túlzással az élelmiszerek Oscar-díjának nevezett Great Taste Awards versenyt, melyben különféle élelmiszerek versengenek, melyeket vakteszttel kóstolják és értékelik az ítészek. Az idei versenyen 12 772 termék indult több, mint 100 országból, ám a magyar Rubin Paprikának ebben a mezőnyben is sikerült öt termékkel is díjat kapni.

Két csillagot ért a csípős Rubin Fűszerpaprika Magolaj, mely 100%-ban a fűszerpaprika magjából préselt étkezési olaj, melyet a préseléskor a magok közé kerülő apró paprikahús darabok vörösre festenek. Az értékelésben ki is emelték a termék színét is az íz és az aroma mellett. Szintén két csillaggal gazdagodott a csípős Rubin Szegedi Paprika. A zsűrit az őrlemény színe, textúrája és gyümölcsös íze, illata fogta meg leginkább a kellemes és hosszan kibontakozó csípősség mellett. Egy csillagot védett meg a tavaly is nyertes Rubin Füstölt Paprika édes változata, új befutóként pedig szintén egy-egy csillagot szereztek a Rubin Fűszerpaprika Magolaj és Szegedi Paprika édes változatai.

A Rubin tavaly nevezett először termékeket a versenyre, ahol három termékért kaptak csillagot. Idén minden nevezett terméknek kitüntetést szavazott az ételkritikusokból, séfekből, étterem-tulajdonosokból álló zsűri. A versenyen a nevezettek 1,6%-a kapott három csillagot, 10%-a kettőt és 26%-a egyet. A Rubin termékei a nagyközönségnek is elérhetőek a cég webáruházán keresztül.

Kiemelt kép: iStockPhotos