Frenreisz Károly szerint Demjén Ferenc már jobban van

Május közepén számoltunk be róla, hogy kiengedték Demjén Ferencet az intenzív osztályról. A zenész kontrollvizsgálatra ment a kórházba korábbi csípőműtétje miatt, amikor váratlanul rosszul lett. Az orvosok először agyvérzésre gyanakodtak, de hamar kiderült, hogy agyérgörcse volt.

A Borsonline írja, hogy barátai szerint Demjén már jobban van, bár nem találkozhatnak a zenésszel lábadozása ezen szakaszában.

Másfél hónapja találkoztam vele utoljára, de azt tudom, hogy javulófélben van. Pihenget, nem lehet zavarni. Ő most gyógyul, majd beszélünk, ha megerősödik. Addig minden koncertjét le­mondták, de a decemberi [Aréna-koncert] meg lesz tartva. Az orvosai és ő is azon vannak, hogy addigra teljesen felépüljön, megerősödjön, ami az ő és Isten segedelmével sikerülni is fog