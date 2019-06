Ön szerint is jó választás lenne Robert Pattinson James Bondnak?

Hol van már az Alkonyat jóképű Edwardja, aki a filmvásznon és a valóságban is magába bolondította Kristen Stewartot? Robert Pattinson azóta komoly szakmai utat járt be, most pedig nem más, mint Danny Boyle rendező ajánlja őt a következő James Bond szerepére, hiszen Daniel Craig a Bond 25 után kiszáll a projektből.

Bár nem ő rendezi az új részt, a 2018-as Csillagok határán című filmben figyelt fel a színészre, akit szívesen megnézne 007-es ügynökként. Boyle a harmincas éveiben járó Pattinson kapcsán Sean Conneryvel példálózott, aki 32 évesen alakította először Bondot.

(Entertainment Weekly)

