Jason Momoa Trónok-harca sztárral forgatná újra az Arnold Schwarzenegger-féle Ikreket

A jelenleg a Dűne-adaptációt Budapesten forgató Jason Momoáról tudjuk, hogy tevékeny, lelkes és impulzív figura. Hol egy habfürdőben üldögélve védi a környezet, hol Insta-live-on tombol a Trónok harca fináléja miatt. Valószínűleg tudja, hogy bármit tesz, nők (és talán férfiak) tömkelege fogja imádni érte.

A színész legújabb ötlete most az, hogy újraforgatja az Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito főszereplésével készült Ikreket, melynek másik főszerepét a Trónok harcában is látható Peter Dinklage alakítaná. Az ötlet valójában nem is Momoától, hanem egy rajongótól száramzik, aki a San Antonió-i Celebrity Fan Festen javasolta a színésznek a tervet. Momoa elég lelekesen fogadta az ötletet, elmondása szerint imádja az Ikreket. Több sem kellett a rajongók fantáziájának, a Twitteren már plakátot is gyártottak a meg nem született remake-hez.

Kiemelt kép: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP