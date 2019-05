Itt a savanyú káposztához a sült kolbász! Égjetek, náci szemétládák!

Megjött a szinkronos előzetes az új Tarantino-filmhez.

A múlt héten érkezett meg az első rendes trailer Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmjéhez. Akkor már elmondtuk, hogy micsoda sztárparádét vonultat fel a film: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Margot Robbie, Dakota Fanning, Tim Roth, Kurt Russell és még sokan mások szerepelnek benne. Azóta Cannes-ban már be is mutatták, és van is róla kritikánk.

Most pedig elkészült az előzetes magyar szinkronos változata is, melyből a címben is kiemelt mondat a legemlékezetesebb (DiCaprio egy B-kategóriás tévéfilmekben játszó színészt alakít, ez a jelenet is egy film a filmben), de az egész 1969-es hangulat is átjön. A magyarországi bemutató: augusztus 8.

Borítófotó: Volt egyszer egy Hollywood