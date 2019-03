Régi történelmi rejtélyt sikerült megoldani

Régészek egy csoportja az egyiptomi Thonisz-Héraklion elsüllyedt városánál azonosította az a hajót, melyről Hérodotosz is írt – számol be a The Guardian. A történetíró az időszámítás előtti 5. században Egyiptomban különös folyami járművekkel, bariszokkal (“hajók”) találkozott, melyekről Történelem című művében is megemlékezett.

A szakértők régóta vitáznak az érintett hajótípusról, hiszen semmiféle régészeti emlék nem támasztotta alá a járművek létezését. A Damian Robinson, az Oxfordi Egyetem munkatársa által vezetett csapat azonban most azonosította a bariszok első ismert roncsát. Robinson szerint a jármű éppen úgy néz ki, mint ahogy Hérodotosz leírta az ilyen hajókat.

Az ókori történetíró munkájában részletesen mutatta be, hogy miként is készült egy barisz.

A most feltárt 28 méter hosszú hajótest félhold formájú, és az egyik legkorábbi nagy méretű ókori egyiptomi kereskedelmi hajó, melyet valaha találtak.

A jármű mintegy 70 százaléka konzerválódott a nílusi iszapban, így több olyan egyediségét is fel tudták fedezni, melyekről Hérodotosz is említést tett. Az egyik ilyen különleges vonást azok a beeresztéses bordák jelentik, melyek a hajótest belsejét adták. Hasonló struktúrát korábban egyetlen ókori egyiptomi hajónál sem figyeltek meg.

