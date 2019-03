Néha a legjobb mindent elölről kezdeni

Ha a Bosszúállók: Végjáték eddigi előzeteseiről azt írtuk, borúsak és nyomasztóak, akkor a most érkezett, új trailer valóban síri hangulatot áraszt, még azokhoz képest is.

A Russo testvérek által rendezett negyedik és egyben befejező rész sok jót nem ígér, az előzetest elnézve, az viszont biztos, hogy az év egyik nagy dobása lesz, azok után legalábbis, hogy a több mint 2 milliárd dolláros bevételt hozó Végtelen háború minden idők legsikeresebb szuperhősfilmje lett.

Tony Starkot eddig is az űrben gyászolva láttuk, ahogy a többiek is hasonlóan borús állapotban fájlalják a múlt történéseit, de úgy tűnik, az előzetes végén felcsillan némi remény és az újrakezdés lehetősége.

Here's your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/1ABjppabXT

— Marvel Entertainment (@Marvel) March 14, 2019