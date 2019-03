A Rossz versek fődíjat nyert Monte-Carlóban

Második filmjével is jól szerepel Reisz Gábor.

Miután a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan című első filmjével belopta magát a kritika, a nézők és a nemzetközi fesztiválzsűrik szívébe is, Reisz Gábor második filmjével is folytatja a hagyományt. A rendező ugyanis a szombat este zárult Monte-Carlói Nemzetközi Filmfesztiválról a Rossz verseknek ítélt fődíjjal távozott, amit ráadásul a Macska-jajt is jegyző rendezőzsenitől, Emir Kusturicától vehetett át.

Olyan filmet akartam készíteni, amelyből rá lehet ismerni a valóságra, melyben Magyarországon élünk

– mondta el Reisz Gábor, aki a Rossz versek főszereplője is egyben.

A szerelmes film, ami mindenbe és mindenkibe szerelmes A Rossz versek kicsit több pénzzel-posztóval ismétli meg a VAN mutatványát, de nem csak ezért jó. Kritika.

Reisz Gábor Filmalap támogatással készült diplomamunkája, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan óriási meglepetés siker volt, kultfilm lett és világszerte díjakkal jutalmazták a filmfesztiválok. A VAN sikerét követően Reisz Gábor részt vehetett a cannes-i filmfesztivál rezidensprogramjában, amelynek keretében több hónapon át dolgozott Párizsban az új forgatókönyvén. A Rossz versek a Proton Cinema gyártásában, a Les Films du Balibari és az RTL Magyarország koprodukciójában készült, nemzetközi premierje az A-kategóriás tallinni filmfesztiválon volt, a hazai mozik tavaly decemberben mutatták be.

