Tömegek nézik YouTube-on, ahogy emberek tanulnak

Sok furcsa dolog van a YouTube-on, gondoljunk csak a pattanás-nyomkodás fetisisztákra, az ASMR-videókra, meg még tucatnyi hasonlóra, de a „gongbang”-videók is jól szerepelnének egy furakontent-versenyen. A koreai gongbang szó azt jelenti tanulás-közvetítés, és pontosan ezt is jelenti: emberek felveszik videóra, vagy élőben közvetítik, amint tanulnak, vizsgára vagy dolgozatra készülnek, és elvileg a nézők is tanulás közben nézik, vagy inkább hallgatják ezeket. Ugyanezt a japánok „benkyou douga” néven emlegetik, a web angolul beszélő része pedig „study with me”, azaz „tanulj velem” néven talál hasonló tartalmakat.

És nézik is, mégpedig rengetegen: bármennyire is dögunalmasan hangzik azt nézni, ahogy valaki tankönyvet olvas, jegyzetel, szövegkiemelőzik, és így tovább, a gongbangnak óriási trendje van, többmilliós nézettségekkel fut a YouTube-on. A The Man Sitting Next To Me, azaz A Férfi, Aki Mellettem Ül néven futó népszerű gongbang-gyártó youtuber szerint ez azért van így, mert az ilyen videók segítenek a nézőknek, hogy ne érezzék magukat egyedül tanulás közben. Ennek a youtubernek, aki egyébként könyvelőnek tanul, húszezres követőbázisa van, akik azt nézik több órás élő közvetítésben – vizsgarendtől függően általában reggel 9-től délig -, amint emberünk ül egy asztalnál, és egy könyvet olvas, netán jegyzetel.

De vannak olyanok is, akik nem élőben közvetítik a tanulásukat, hanem felvételről, és a hatás ott sem marad el, a Jamie Lee nevű youtubernek, aki orvostanhallgatóként tölt tetemes időt tanulással, vannak olyan videói, amelyeket több mint kétmilliószor néztek meg. Ő kicsit változatosabb tartalmakat készít StriveToFit nevű csatornájára, húszpercestől két és fél órásig akad többféle videó, és némelyikben a halk tollpercegés, papírlapozás is fontos szerepet kap, itt találkoznak a videói a cikk elején említett ASMR-rel.

Ugyan rengeteg értelmetlennek tűnő, mégis sokakat vonzó tartalomtípus lelhető fel a YouTube-on, a gongbang ezek közül kiemelkedik azzal, hogy a követők szerint nem sima szórakoztatásról van szó: ezek a videók segítenek nekik fókuszálni, és végső soron levizsgázni is. Ugyan ellentmondásosnak hangozhat, hogy a tanulás közbeni youtube-ozás segít a koncentrálásban, de a rajongók szerint épp azért segít, mert ha felnézve a könyvből azt látják, hogy virtuális tanulótársuk még mindig tanul, nem csábulnak el mindenféle figyelem-elterelő tartalmak iránt, amiből pedig jócskán akad az interneten.

A tanulós youtuberek szerint emellett ezek a videók motiválóan hatnak a nézőkre és a készítőkre egyaránt, hiszen ha valaki azt nézi, amint egy másik ember keményen tanul neki is megjöhet a kedve, míg a videósokat az motiválja, hogy a követőik számítanak rá, hogy együtt tanulnak majd. Illetve abban is másak ezek a csatornák, hogy nem önmagukért, a youtuberi karrierért léteznek: ezek a srácok azért tanulnak, hogy megtanulják a választott szakmájukat.

