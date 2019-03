Kövérnek lenni egyenesen udvariatlanság

Fogyókúrákkal foglalkozó írásokat és tippeket gyűjtöttünk egybe a 20. század elejétől egészen az 1970-es évekig. Vajon nagy- és dédszüleink miben látták a lefogyás zálogát?

Az egész cikk onnan kezdődött, hogy a kezünkbe került egy 11 napos fogyókúra 1977-ből. Az akkor 17 éves lány karácsony után nem sokkal, január 30-án döntötte el, hogy ha törik, ha szakad, pár kilóval könnyebb lesz alig két hét alatt:

Vasárnap: negyed kiló rizs, 875 kalória

Hétfő: fél kiló párizsi, 1050 kalória

Kedd: fél kiló sajt, 1500 kalória

Szerda: tíz darab főtt tojás, 700 kalória

Csütörtök: tíz darab joghurt, 1200 kalória

Péntek: egy kiló főtt marhahús, 1800 kalória,

Szombat: egy kiló főtt krumpli, 900 kalória

Vasárnap: egy kiló alma, 300 kalória

Hétfő: két liter tej, 1200 kalória

Kedd: fél kiló virsli, 1150 kalória

Szerda: fél kiló tehéntúró, 600 kalória

A jó hír, hogy a fentieket bátran le lehetett segíteni szacharinos, citromos teával. Amennyivel csak jól esik. Még a virsliket is.

Mindig megvolt a drasztikus, teljesen értelmetlen fogyókúrák közönsége és piaca: a lányok – és talán fiúk – jó része mondjuk majdnem biztos, hogy legalább egyszer átesett a tisztító és pusztító káposztadiétán. A recepttel egybefűzött étrendet egyébként anyukám barátnőjétől szereztük, akinek a kórházban írták elő a gyilkos káposztát, hogy a beleit műtét előtt kiürítsék. Na, pontosan ennyire volt elkeseredett egy tinilány a kétezres években, és tuti, hogy ma is megy egy-két verziója ketogénnek vagy paleónak álcázva. Aztán ott volt a tojásdiéta a szívdobogásos dupla eszpresszókkal, vagy a csodát és bébiételeket hirdető atombiztos tipp. A pürékről persze az első kanálnál derült ki, hogy ritka rossz az ízük fűszerek nélkül, úgyhogy szerencsére soha nem értem a rekesszel vásárolt üvegek végére.

A fogyókúra olyan szuper üzlet, hogy a Google még mindig boldogan dob ki az alábbiakhoz hasonló címeket:

Lapos has diéta. 5 kiló, 2 hét alatt Háromnapos étrendet és gyors fogyást kínál a katonai diéta 13 nap alatt 8 kiló mínusz

A jó hír viszont, hogy többségben jönnek fel azok a példák, amik inkább az életmódváltásra és a hosszútávú fogyásra biztatnak. 15 évnyi fogyókúra után egy biztos: ha két hét alatt akarunk nyolc kilót ledobni, az egy sajtburgernyi idő alatt kúszik vissza a haverjaival együtt. Ma a ketogén tarol, az egészségtudatos étkezés, a veganizmus és a matcha. De ne becsüljük le egyiket se, kár röhögni egy percig is a húsmentes hamburgeren és a tejmentes sajton, mert legalább a bodyshaming ciki. Bezzeg száz évvel ezelőtt olyan szépen kövérezték le a hölgyeket, és sulykolták beléjük, hogy az egyetlen feladatuk a szépség, hogy azt öröm nézni. Ma az emberek valamiért lufit fújnak a fenekük helyére, a századforduló után meg azzal riogatták a nőket, hogy ha így folytatják, kevés lesz az az egy szék a vendéglőben.

Régi fogyós cikkekből és reklámokból válogattuk az Arcanum segítségével.

A fogyás, mint válóok

8 órai újság, 1936

A fogyókúra miatt válópert indított a férj

Egy fővárosi bank tisztviselő felesége elhatározta, hogy mesterséges fogyókúrával „divatos“ alakot szerez önmagának. Nem evett és ezenfelül mindenféle fogyasztópirulákkal igyekezett lesoványodni. Emiatt napirenden volt közte és férje között a hangos, sőt sokszor igen durva családi jelenet. A férj végül is válópert indított a felesége ellen. A Kúria kimondotta, hogy a mesterséges fogyókúrázás egymagában még nem képez bontóokot, de az ennek nyomában keletkezett izgalmak és súrlódások a házastársak életközösségét oly mértékben dúlták fel, hogy a további együttélés a felek között elviselhetetlenné vált és a házastársak házasságát felbontotta.

60 kiló felett minden nő felejtse el a boldog életet!

Színházi élet, 1936

Kozmetika a víz alatt

Köztudomású, hogy minden modern asszonynak egy rögeszméje van, amelyről azt lehet mondani, hogy a huszadik század rögeszméje, miután korántsem minden időben volt ennyire fontos: ez a karcsúság. Ez a követelmény, amely nélkül nincs modern szépségideál. Lehet valakinek ideálisan szép feje, bőre, haja, keze, lába, ha testsúlya meghaladja az előírt 50-60 kilót, nem szép; nem hordhatja jól a modern ruhákat, nem érvényesül semmiféle sportban, semmilyen táncnál, az életnek semmiféle vonatkozásában sem fogják azt mondani rá, hogy szép.

Miután pedig semmi sem olyan létkérdés nőnél, mint a szépség, tehát minden aszkézisre, kínzásra, lemondásra képesek a mai nők, hogy megőrizzék karcsú vonalú alakjukat. Miután kipróbáltak éhezéssel, diétával, tornával, masszázzsal, lótással-futással, mindenféle pajzsmirigyekkel egybekötött és gyakran halálos kimenetelű fogyasztókúrákat, most kitaláltak Berlinben valami egészen fantasztikus új fogyasztómódszert: a búváriskolát.

[…]

Hogy milyen volt az élet a víz alatt: bevallom, nem tudom. […] De állítólag a fölmerülés után 80 grammal kevesebbet nyomott egyik bájos hölgy ismerősöm, és minden alkalomra ígértek neki ennyi súlyveszteséget. Nem tudom, hogy a búvárok közt van-e kövér ember: az iskola jelenlegi növendékei közt van. Mégpedig sok.

Egy seggel két széken

Az Érdekes Újság, 1916

A kövér nő élete kínlódás!

Kigúnyoljak, kikacagják, örökös tréfa tárgya! Minden ember utánafordul, nem tud öltözködni, vendéglőben, kávéházban két széket kínálnak neki. Egyszerű. Életmódját nem zavaró kúra segítségével igen rövid időn belül karcsúvá lesz a legkövérebb nő vagy férfi. Csak 1 doboz Maigrirt használjon és meglepi környezetét.

A tökéletes reklám: egy fürdő alatt fél kiló olvad le

Tolnai Világlapja, 1928

Svenska: Svéd fogyasztó habfürdőt használjon! Ön karcsú lesz mint az agár – s egy széken elfér! / Svenska svéd habfürdőt használnak a színésznőink

A mai divat: a karcsúság. Sehol sem oly fontos a szép, karcsú alak, mint a színpadon. Nem csuda hát, hogy a budapesti színésznők csaknem kivétel nélkül fogyasztják magukat. Mi, akik ellene vagyunk az ártalmas fogyasztószereknek, tapogatóztunk a művészvilágban, hogy ki mivel fogyasztja testsúlyát. Azt a kedvező választ kaptuk, hogy a színésznők legnagyobb része nem veszi igénybe az egészségre káros fogyasztószereket, hanem legtöbbje egy közismert Svenska néven ismert habfürdőt használ, és ezzel éri el azt a kedvező alakot, amely a mai kor ideálja.

Megkérdeztük például a lipótvárosi kőszínház ismert drámai művésznőjét, aki így nyilatkozott a fogyását illetőleg: „Én már régóta a Svenska svéd fogyasztó habfürdőt használom és mondhatom, kitűnőnek bizonyult. Ez nem is nevezhető fogyasztószernek, mert egy teljesen ártalmatlan készítmény, amely az egészségre abszolút ártalmatlan alkatrészeket tartalmaz. Tulajdonképpen egy habfürdőt jelent a Svenska.”

Nem tartalmaz a szer sem jódot, sem brómot, és egy fizikai művelet alapján a test pórusaiból minden zsiradékot spontán leválaszt. Hetenként elég egy-két fürdő. A habfürdő hatása oly nagyszerű, hogy a fürdő után már félkiló súlyveszteség mutatkozik.

Nincs is olyan, hogy anorexia

Brassói Lapok, 1935

Az ostobaság tragédiája: belehalt a fogyasztó-kúrába egy aradi úrilány

Patzer Berta barna volt, fess és fiatal. Szeretett élni; kedvelték, táncoltatták, körülrajongták. Most kint fekszik az aradi temetőben, kövek, s földdarabok között. Megölte a hiúsági divatőrület gyilkos embertelensége.

Mit csinál egy fiatal lány ma, aki húsz éves, szép, gondtalan életet él, és nem tud sokat az élet nagy dolgairól? Mi annak a húsz éves lánynak az élettartalma, aki nem akar dolgozó nő lenni, nem akar feleség lenni, nem akar anya lenni, aki nem irodista, s aki nem csatázik kétségbeejtő közelharcban a napi gond, a házbérgond, a kosztgond, az életgond frontárkaiban? Ez a húsz éves lány kozmetikázik. Először és mindenekfölött hiú.

Hiú, mert szép, hiú, mert csúnya, hiú, mert szebb akar lenni és végül hiú csak azért, mert minden nő hiú. Patzer Berta is az volt. S ez lett a veszte.

[…]

Patzer Berta pedig fogyni akart. Ok nélkül és fölöslegesen. Karcsú volt, de fogyni akart. Pusztán azért, mert a barátnői is fogytak, az asszony ismerősei is fogytak, mindenki fogyott, és az élete is fogyott. Három hónap alatt összesen tizenöt kilót fogyott. Azt, hogy fogyókúrát tart, senki sem tudta. Édesanyjának azt mondta, hogy ma kint ebédel Újaradon a nagyanyjánál, és ha ebédre hívta ez a kilencvenkét éves özvegyasszony, akkor azt mondta, hogy otthon már ebédelt. Patzer Berta koplalt, kínozta magát, egy rettenetes korbetegség pokoli őrülete miatt.

Teleshop volt, van és lesz

Színházi Élet, 1928

Urak és hölgyek karcsú termetet és rugalmas, könnyű járást érhetnek el azonnal a Keleti-féle fogyasztóövvel

A felesleges zsírrétegeket rövid időn belül eltünteti, és a hasizomzatokat erősíti, sportolásnál és táncnál kövér termetűeknek nélkülözhetetlen. Likacsos szövése folytán egyáltalán nem izzaszt, a bőrpórusok kigőzölgését nem gátolja, s így egyáltalán nem tévesztendő össze az eddig forgalomban levő tiszta gumiból készült izzasztás által eszközölt soványító fűzőkkel.

A változatos étkezés hülyeség

Magyar Nemzet, 1958

Fogyókúra

Reggeli: 30 g sovány sonka, egy csésze tea cukor nélkül, kevés pirított kenyér.

Ebéd: 150 g sovány hús, zöldfőzelék, 40 g pirított kenyér, gyümölcs.

Uzsonna: 50-80 g gyümölcs vagy egy csésze tea szacharinnal.

Vacsora: 80 g hús, 1 tojás. Sertés-, kacsa- és libahús kerülendő.

Ha a kívánt fogyás nem következnék be, úgy hetenként egy-kétszer szigorúbb diétanapokat tartsunk. Ilyenek: a tej-, burgonya- vagy tojásnapok.

Tejnap: Egész napra ötször két deci tej. Semmi egyéb, még víz sem.

Burgonyanap: 1 kg zsír nélkül elkészített burgonya.

Tojásnap: 4-6 kemény tojás és szacharinos tea.

Kövérnek lenni udvariatlanság

Új Magyarország, 1969

Kövérek kálváriája

Kövérnek lenni esztétikai vétek, sőt mi több: udvariatlanság embertársainkkal szemben – így tartja a szállóige, s e mondásnak napjainkban különös hangsúlyt ad az a szinte mániákus, tömegméretű fogyókúraláz, amely rátört a világra. Milliók szeretnének soványabbak, karcsúbbak lenni, s a jóízű evés-ivás hovatovább már olyan vétségnek számít, ami az elkövetőnél azon nyomban lelkiismeretfurdalást vált ki.

[…]

A társadalom szektákra oszlott: vannak csodadiéta hívők, míg mások a fogyasztó-teákra és pirulákra esküsznek. A „fogyózás” ma világméretekben a legtöbbet vitatott téma, már-már a szex-problémát is háttérbe szorítja. […] Az NSZK-ban például évi másfél millió darabra ugrott a házi mérlegek eladása (műanyag borítású és kígyóbőr bevonatú változatokban), s a joghurt-termelés egyenletesen, havi 15-20 000 tonnával növekszik.

Amíg a kerékpárt csak közlekedésre használták – legalábbis az utóbbi években –, alig volt már kereslet iránta. Némelyik kerékpárgyár már a csőd szélén állt. Amióta kitalálták, hogy a házak alagsorában egy helyben taposva fogyasztja a kilókat – mindenki kerékpárt vásárol. Az úgynevezett „karcsúsító típusból”, amelyet odacsavaroznak a padlóhoz, az elmúlt évben több millió darabot adtak el. Az autósok, ha üdülni mennek, összecsukható kerékpárokat visznek magukkal a csomagtartóban, s a nyaralóhelyeken ezzel közlekednek. […]

Az élelmiszeripar egy részét megijesztette a fogyókúrázók hirtelen megnőtt tábora. Miután a karcsúság megszállottjai mindennemű cukorra és szénhidrátra kimondták az elmarasztaló ítéletet, valóságos sokk-hatás keletkezett. Azután megindult az ellentámadás. Óriási méretű hirdetések kezdték el sugallni – orvosi alátámasztással –, hogy a szénhidrát az agyvelő számára nélkülözhetetlen, s aki nem akar szellemileg eltompulni, az egyék bőven kenyeret. „Cukor nélkül savanyú az élet” — villództak a neon fényreklámok szüntelenül, de azért a jobb eszpresszókban ma már a cukor mellett megtalálható a csomagolt szacharin is.

[…]

Mint minden emberi tevékenységnek – így a „fogyózásnak” is – megvannak a szkeptikusai, őszerintük kár ekkora hókuszpókuszt csapni a kalóriás, tablettás gépi és más százféle testsúly-csökkentő módszer körül. Szerintük ugyanis annak a bécsi orvosnak van igaza, aki – megunva pácienseinek sokféle „fogyózási” nyafogását – táblát akasztott rendelőjének egy jól látható pontjára.

Táblájának szövege magyarul annyit tesz, hogy „Edd a felét!”

Schoberték előtt

Új Magyarország, 1975

Sporttáborok, Fogyókúrák

Változik a világ, változnak a szokások. A turistaszokások is. Valamikor a nyári szabadság csak ezt jelentette: napfény, víz, jó ételeik, italok. Szinte kötelező volt annak, aki szabadságra megy, felszedni egy pár kilót. A napfény, a víz, a jó levegő ma is nélkülözhetetlen feltétele az üdülésnek, a nyaralásnak. De a felszedett kilók már nem szerepelnek a programban. Ellenkezőleg: a ma embere azt szeretné, ha az üdülésből felfrissülve, megerősödve, de nem meghízva, hanem inkább megkarcsúsodva térne vissza. Külföldi országokban már jól ismerik a sporttal, kondíciótornával összekötött egészségfejlesztő nyári szabadságot. Így is hirdetik az utazási irodák: jöjjön velünk – karcsúbban, egészségesebben fog visszatérni.

Magyarországon is elkezdődött valami. A Budapest Tourist volt az az utazási iroda, amely az úttörő és nálunk még szokatlan feladatra vállalkozott. A szójáték kedvéért „fogyótúrának” nevezte el programjait. Nehogy azonban kajánkodásra adjunk okot, sietve hozzátesszük: ezeken az utazásokon nem a gyengébb koszt idézi elő a fogyást. Sporttúrák ezek vagy kondíciójavító táborozások.

A fűzők virágzása

Színházi Élet, 1925

Mi a fontosabb: a szép arc, vagy a jó termet?

“Fedák Sári tudja, mit csinál” – Egy uj amerikai módszer

Legyünk tisztába vele, hogy az életküzdelemben a nőnek a legfontosabb fegyvere: a szépsége. Lehet igazság, hogy szép testben van a szép lélek, de már ez a világ úgy van teremtve, hogy először a szép testet veszik észre. És ha itt megbukik a nő, a szép lélek vizsgálatára sajnos már nem is igen kerül sor.

[…]

1. Szép arc és jó termet, együttvéve Istenáldás – de ritkán van együtt.

2. Szép arc rossz termettel egyenlő a semmivel.

3. Szép, elegáns, karcsú, hajlékony termet még a kevésbé kifejező, kevésbé szép arccal is biztos győzelem.

4. A női arcot illetőleg a férfi ízlés különböző, a női termet megítélésében minden férfi ugyanazon véleményen van: mind el van ragadtatva a karcsú női termettől.

5. Tehát nők : őrizzétek az alakotokat és vigyázzatok rá.

[…]

Amerikában találták fel a Rubber reducing corsetet – a fogyasztó fűzőt. Mi a fogyasztó fűző? Nem valami mesterséges kötszer. Hanem a legfinomabb gumianyagból készült fűző – a világ legjobb fűzője –, mely remek testszínével teljesen hozzáidomul a testhez, összefogja, összetartja s a test oxidációja folytán, megakadályozza a zsírréteg képződését.

Egy gyanús szer csodákra képes a karcsúságért

Színházi élet, 1931

A modern fogyókúra

A ma divatjának első és elengedhetetlen követelménye a karcsú alak. A párizsi divatkreátorok modelljeiket, tehát divatot kizárólag karcsú, sovány nők számára tervezik. Kövér asszony divatos magas slusszú, széles övű ruhában a leggroteszkebb jelenség. Természetes tehát, hogy a mai nők a fogyókúrának ezerféle változatával próbálkoztak meg, hogy alakjuk divatos legyen. A sok önmegtagadó koplalás, nehéz sportszerű séták azonban nem járnak kellő eredménnyel. A tudomány tehát segítségére sietett a divatnak és ma már Európa-szerte fényes eredményeket érnek el egy Endoxidina nevű, teljesen ártalmatlan fogyasztópasztillával, amelyet egyik legelőkelőbb külföldi gyógyárugyár készít.

Az Endoxidonáról nem találtunk semmilyen leírást, de a Színházi Élet egy másik számában, a kérdezz-felelek rovatban csak ennyit írtak róla: a kérdezett szer ártalmas és a szervezetet beteggé teszi.

A kövér emberek undorodnak maguktól

Orvosi Hetilap, 1978

Dietika

Ha lennének kövér emberék, ruhátlanok maradnának, mert nincs olyan üzlet, ahol kövérek részére árulnak ruhát, legföljebb „a szokásosnál méretesebb urak ” vagy „teltkarcsú hölgyek” részére kínálnak választékot. Amin az ember nevet az elvarázsolt kastélyok görbetükreibe nézve, komolyan veszi, ha vevőként megy el a ruhaüzletbe – írja a tanulmányt bevezető ismertető, rámutatva azokra a pszichés problémákra, melyeket a súlytöbblet magában rejt. A kövér ember egyrészről derűt kelt környezetében – ez volt többek közt Stan és Pan sikereinek egyik magyarázata –, másrészről azonban gyűlöletet vált ki: előfordult, hogy komolyan latolgatták az elhízott emberek extraadóztatásának bevezetését. E reakciók eredményeként nem ritka, hogy a kövér ember maga is undorodik magától, vagy fél, hogy egy normál súlyúak részére készült bútordarab eltörik alatta.

Pocakos uraknak is van megoldás

Pesti Hírlap, 1934

Irigykedve nézi karcsú termetüket!

A nők nem szeretik a pocakos férfiakat! Megvan a gyors lehetőség, hogy pocakjától megszabaduljon! Használjon „CITROSAL‘‘-t és hat hét alatt 6-8 kilójától játszva megszabadul! Kellemes ízű, biztos és ártalmatlan fogyasztószer.

Vegyünk vissza a vajból, a száz grammot felejtsük csak el!

A Hét, 1970

Fogyókúra ráncosodás nélkül

Mindenekelőtt csak a lassú és fokozatos fogyás engedhető meg. Ennek érdekében elsősorban a fő kalóriahordozó anyagokat hagyjuk ki az étrendünkből, a zsírt és egyes szénhidrát-feleslegeket. A disznózsírt és a vajat napi 50-80 grammra kell korlátozni. Készítsük el ételeinket növényi olajjal (étolaj), melynek A-, E-, D-vitamintartalma kifejezetten hasznos a bőrre, szépíti azt. Napi szénhidrátadagunk nem lehet több 180 grammnál. Nem ehetünk édességet (különösen vajas süteményeket!), fehér kenyeret, burgonyát stb. Édesítsünk szacharinnal, együnk diabetikus kenyeret. A gyümölcsöt és a főzelékeket leginkább nyersen vagy köretnek fogyasszuk. Fehérjedús tápanyagokat nyugodtan ehetünk, sőt kell ennünk, hiszen ezeket szervezetünk nem tudja tartalékolni.

