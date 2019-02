Az Oscar mindent megtesz a népszerűségért, de csak egyre mélyebbre süllyed

Magyar idő szerint hétfőre virradó hajnalban, éjjel kettőtől kezdődik a 91. Oscar-gála. A díjátadó nem indul egyszerűen, valami mindig eltereli a mozikról a reflektorfényt, így felidézzük, mennyi minden történt az elmúlt hónapokban a legfontosabb filmes szobor körül.

Az idei Oscar-gála előtt messze nem a jelölt filmekről és azok szereplőiről beszélünk a legtöbbet, sokkal inkább az Akadémia erőtlen próbálkozásai kerülnek szóba, hogy mennyire igyekeznek visszahúzni a nézőket a képernyő elé. Szinte semmi sem jött össze: Dwayne Johnson nem ért rá, Kevin Hart régebbi homofób megjegyzései miatt lépett vissza, most meg ott tartunk, hogy nem is lesz házigazdája a gálának. Aztán be akarták vezetni a blockbusterek díját, valamint a gálát közvetítő ABC négy kategóriát a reklámszünetre rakott volna. Mindeközben a Netflixnek viszont a 2019-es Oscar lehet a nagy pillanata, A kedvenc mellett ugyanis a Roma szedte össze a legtöbb jelölést, így elégtételt vehetnének a cannes-i kitiltásért.

Alfonso Cuarón történelmet írhat vasárnap

A mexikói rendező filmje összesen tíz jelölést kapott, és bár a legjobb idegen nyelvű produkcióért járó szobrot gyakorlatilag a zsebében tudhatja, a fő kategóriákra is esélyes. Alfonso Cuarón az első, aki egy évben lehet a legjobb operatőr és rendező, és ami még fontosabb, hogy az Oscarok történetében még nem fordult elő, hogy nem angolul beszélő produkció nyert volna a legjobb filmnél. Éppen ezért a Netflix elképesztő összegeket fordít a kampányra, összesen 25-30 millió dollárt (~ 7-8,4 milliárd forint) nyom a marketingbe, hogy az ítészek végül a Roma mellett tegyék le a voksukat. A streaming szolgáltató érthetően költ vagyonokat, elvégre, még soha nem jutottak az Oscar közelébe, és rövidre zárhatnák a Cannes-ban kialakult vitát. Az egész a Meyerowitz Stories című filmmel és az Okjával kezdődött 2017-ben. Az elit filmfesztivál nem támogatta, hogy a Netflix nem akarta a mozis vetítéseket az előfizetőik elé helyezni, mire ki is tiltották őket. A Netflix most bizonyíthat, és a legfontosabb gálán mutathatja meg, hogy a streamingnek van helye a nagyok között.

A Roma mellett A kedvenc húzta be a legtöbb jelölést, ráadásul a görög Jorgosz Lanthimosz filmjét kiáltottuk ki a legprovokatívabbnak az alkotások közül. A másik érdekesség, hogy A fekete párduc első szuperhősfilmként kerülhetett a legfontosabb kategória mezőnyébe, Ryan Coogler filmje összesen hét jelölést szerzett. A Marvel-univerzum többek között a legjobb betétdalért és látványtervért is küzd február 24-én (a jelöltek teljes listáját itt találja).

A fiatalokat nem érdekli az Oscar

Illetve érdekli őket, de a többség nem fog vasárnap több mint 3 órát a tévé előtt tölteni, inkább megnézik másnap a legfontosabb pillanatokat. A tavalyi gálát Jimmy Kimmel vezette, és bár jónak tűnhet a 26,5 millió néző, ez minden idők legrosszabb száma, és a kereskedelmileg fontos 18-49-es korcsoportban 25 százalékkal kevesebben követték az ABC-n a díjátadót, mint az előző évben. Egy akadémiai tag a következőképpen foglalta össze a nehézségeiket a Hollywood Reporternek:

Hollywood kevesebb díjra érdemes mozit forgat, a művészek szeretnék minél inkább kinyilvánítani a politikai nézeteiket, az emberek streamelnek a tévé helyett és az ország közepe tudomást sem vesz rólunk.

Az nézettségi adatok a még fiatalabbaknál, a 18-34-es korcsoportban ennél is siralmasabbak: Jimmy Kimmel 2018-as gáláját (ő vezette 2017-ben is) 29 százalékkal nézték kevesebben, mint 2017-ben, és 56 százalékkal kevesebben, mint 2014-ben, amikor Ellen DeGeneres és Bradley Cooper azt az emlékezetes szelfit készítette. Ez volt az utolsó jó éve az Oscarnak a számok tekintetében.

Az ABC (2028-ig náluk vannak a közvetítési jogok) és az Akadémia idén próbálták megreformálni az eddigi koncepciót, de folyamatosan falakba ütköztek, lyukra futottak. Az Oscar elhatározta például, hogy behozza a legnépszerűbb filmeknek járó díjat, azaz külön díjazták volna a blockbustereket. De egyből felmerül a kérdés, hogy ezt csak a jegyeladások alapján követnék, és azon belül is a legnagyobb kasszasikerek nyernének? Az eleve halálra ítélt tervet egyelőre jegelték. De csak egyelőre.

A másik forradalmi újítás az adásidő csökkentése lett volna: a legjobb vágást, az operatőri munkát, a sminket és a legjobb rövidfilmet a reklámszünetben zavarták volna le (majdnem meg is tették). Ezzel fél órát akartak faragni, de akkora felháborodást keltett a kezdeményezés, hogy az Akadémia visszatáncolt. Spike Lee, Martin Scorsese és Quentin Tarantino is egy nyílt levélben húzta alá, hogy ez sértés a szakmára nézve, a nagy esélyes Cuarón pedig egy tweetben állt ki a kollégái mellett:

A filmművészet történetében születtek már mesterművek hang, szín, történet, színészek és zene nélkül. De egy film sem készült kamera vagy vágás nélkül.

A fentiek mellett már csak egy újítás maradt, de azt is csak 2020-ra tervezik. Jövőre kicsit előrébb hoznák a szokásosan február végén megtartott gálát, a hónap elején kerülne rá sor.

Gazdátlan Oscar és elfelejtett színészek

Az elmúlt 30 évben egyszer sem fordult elő, hogy házigazda nélkül bonyolítanák le az Oscart, 2019-ben azonban ez elképzelhető. Először Dwayne Johnsonra gondoltak a szervezők, hiszen a Szikla valódi követőtáborral rendelkezik, és olyan közönséget is bevonzhatna, aki eddig messzire elkerülte a vörös szőnyeg élő közvetítését. Aztán kiderült, hogy Johnson sajnos forgat a próbák alatt, így Kevin Hartot érte a megtiszteltetés, hogy levezényelheti a rendszerint három és fél órás műsort. Az öröm nem tartott sokáig, mivel az internet előtúrta a humorista és színész azon régi tweetjeit, amiben megjegyzéseket tett a melegekre. Végül Hart visszalépett. A botrány után az Akadémia nem sietett újabb beugrót találni, és a jelenlegi állás szerint a díjakat átadó színészekre és színésznőkre bíznák a feladatot. Egyes pletykák szerint viszont ez még változhat, és akár Whoopi Goldberg is feltűnhet a színpadon, első nőként 1994-ben ő vezette az Oscart, és összesen négyszer kérték fel a feladatra. Minderre abból következtetnek, hogy Goldberg mostanában betegségre hivatkozva marad távolt a műsorától.

Harttal még mindig nem ért véget az Oscar mélyrepülése: felmerült, hogy csak két számot adnak le élőben a legjobb betétdal kategóriájából, és néhány tavalyi nyertesnek nem szóltak, hogy díjakat adjanak át, pedig ez a hagyomány. A fellépők listája végül bővült, Jennifer Hudson, Bette Midler és Adam Lambert is énekel majd a Queennel Bradley Cooper, illetve Lady Gaga mellett. Végül a díjátadóknál is meggondolta magát az Akadémia, bár elsőnek nem kérték fel Allison Janney-t, Frances McDormandot, Gary Oldmant és Sam Rockwellt – valószínűleg mert találtak helyettük jobban futó hírességeket –, mégis osztanak majd szobrokat. Mondjuk szokatlanul, párokban.

Kiemelt kép: Christopher Polk/Getty Images